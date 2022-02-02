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ВОЙНА В УКРАИНЕ

45% украинцев считают реальной угрозу вторжения РФ и готовы любым способом защищать Украину – опрос

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43,7% опрошенных считают, что вторжения российских войск в Украину в ближайшее время не будет
43,7% опрошенных считают, что вторжения российских войск в Украину в ближайшее время не будет
Фото: depositphotos.com

44,9% украинцев воспринимают скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения РФ зимой или весной 2022 года. Об этом свидетельствуют опубликованные 2 февраля результаты опроса Центра Разумкова.

43,7% опрошенных считают, что вторжения российских войск в Украину в ближайшее время не будет.

11,5% респондентов затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, 44,9% граждан заявили, что готовы присоединиться к защите Украины любым способом.

В то же время 45,4% опрошенных думают, что это дело военных, поэтому они не будут вмешиваться.

Не смогли определиться с позицией по этому вопросу 9,7% респондентов.

Опрос проводился 28–31 января среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1206 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать. А на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Теги: Россия, Украина, военные, соцопрос, граница, Центр Разумкова, украинцы, война в Украине
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