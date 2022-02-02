45% украинцев считают реальной угрозу вторжения РФ и готовы любым способом защищать Украину – опрос

43,7% опрошенных считают, что вторжения российских войск в Украину в ближайшее время не будет Фото: depositphotos.com

43,7% опрошенных считают, что вторжения российских войск в Украину в ближайшее время не будет.

11,5% респондентов затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, 44,9% граждан заявили, что готовы присоединиться к защите Украины любым способом.

В то же время 45,4% опрошенных думают, что это дело военных, поэтому они не будут вмешиваться.

Не смогли определиться с позицией по этому вопросу 9,7% респондентов.

Опрос проводился 28–31 января среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1206 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.