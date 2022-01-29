Россия заявила о завершении "проверки боеготовности" войск Западного военного округа

"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме", – сказал Журавлев.

По данным штаба округа, подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты прибывают в пункты постоянной дислокации своим ходом.

"Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования", – говорится в сообщении.

При этом Журавлев заявил, что "плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах" продолжаются. "Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", – цитирует его пресс-служба.

Российское агентство "Интерфакс" уточняет, что речь идет о завершении проверки, которую Западный и Южный военные округа России объявили 25 января. Проверка, которая началась на фоне кризисных отношений с НАТО, в официальных сообщениях округов была названа плановой.

Параллельно с ней проходили переброски частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой на учения в Беларусь, а также объявленной 20 января серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.