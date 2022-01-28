Минобороны Беларуси: Российские силы покинут страну по окончании учений

"Учение, проводимое в рамках проверки, носит сугубо оборонительный характер и не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности... По окончании проверки воинские части и подразделения вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь, что происходило после всех предыдущих учений", – говорится в сообщении.

Гулевич отметил, что учения "Союзная решимость" разделены на два этапа и должны продлиться до 20 февраля. В ходе первого этапа отрабатывается "своевременное создание в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях в соответствии с определенной обстановкой".

Активная фаза учений начнется с 10 февраля. Она будет посвящена "прикрытию государственной границы Республики Беларусь, в том числе на южном направлении, отработке учебно-боевых задач по огневому поражению вторгшегося противника, в том числе с боевой стрельбой и проведением бомбометания авиацией".

"В заключительной фазе учения будут отработаны вопросы разгрома противника проведением контрнаступающих действий", – добавили в минобороны Беларуси.

В ведомстве подчеркнули, что при разработке замысла проверки были учтены "анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020 году, все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развитие кризисной ситуации в Республике Казахстан".