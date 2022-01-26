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Россия перебрасывает истребители Су-35 в Беларусь

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Истребители Су-35С Восточного военного округа РФ перебазируются на белорусские аэродромы
Истребители Су-35С Восточного военного округа РФ перебазируются на белорусские аэродромы
Фото: mil.ru

Россия продолжает наращивать численность своих вооруженных сил вокруг Украины, в частности, перебросила истребители Су-35С с востока РФ в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что после прибытия на аэродромы Беларуси "экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства".

Контекст:

С 10-го по 20 февраля в Беларуси пройдут учения "Союзная решимость – 2022" с участием белорусских и российских военных. Первые подразделения вооруженных сил РФ начали прибывать в Беларусь в середине января.

Тренировки пройдут на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также "на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь". Кроме того, планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

Учения в Беларуси пройдут на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

18 января в Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявил, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу", куда "украинцы начали стягивать войска".

Украина из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе укрепляет границу с Беларусью еще с ноября. По словам главы МВД Дениса Монастырского, границу дополнительно защищают 8,5 тыс. украинских правоохранителей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, военные, истребители, учения
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