Резников: Войска РФ в Беларуси больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, и представляют большую угрозу Минску, чем Украине

Резников: Любые силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины, хочу, чтобы в Минске это тоже услышали Фото: mil.gov.ua

"Что касается российских войск, которые прибывают на учения в Беларусь. По своему составу на данный момент они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, и представляют большую угрозу Минску, чем Украине", – сказал Резников.

Министр указал, что в данный момент не наблюдается никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз со стороны Беларуси.

Он подчеркнул, что никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе.

"Это нонсенс, у нас очень теплые чувства к белорусскому народу, и любые силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины, хочу, чтобы в Минске это тоже услышали", – сказал Резников.

Глава Минобороны добавил, что также "абсолютным нонсенсом" являются обвинения Украины в якобы подготовке к каким-то вооруженным провокациям на Донбассе.

Он отметил, что Украина последовательно укрепляет свою оборону, но четко придерживается обязательств и считает базовым сценарий политико-дипломатического урегулирования.