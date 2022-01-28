Резников: Войска РФ в Беларуси больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, и представляют большую угрозу Минску, чем Украине

"Что касается российских войск, которые прибывают на учения в Беларусь. По своему составу на данный момент они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, и представляют большую угрозу Минску, чем Украине", – сказал Резников.
Министр указал, что в данный момент не наблюдается никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз со стороны Беларуси.
Он подчеркнул, что никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе.
"Это нонсенс, у нас очень теплые чувства к белорусскому народу, и любые силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины, хочу, чтобы в Минске это тоже услышали", – сказал Резников.
Глава Минобороны добавил, что также "абсолютным нонсенсом" являются обвинения Украины в якобы подготовке к каким-то вооруженным провокациям на Донбассе.
Он отметил, что Украина последовательно укрепляет свою оборону, но четко придерживается обязательств и считает базовым сценарий политико-дипломатического урегулирования.
29 декабря президент РФ Владимир Путин и находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко подтвердили планы о проведении совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.
17 января 2022 года Лукашенко заявил, что "идет наращивание военного контингента на южных границах" Беларуси, имея в виду сосредоточивание подразделений МВД Украины из-за миграционного кризиса на границах белорусского государства.
"Украина продолжает наращивать силы, сосредоточивая подразделения Национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси.
18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые пройдут в феврале.
В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".
24 января Лукашенко пообещал, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу".
Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.
Соединенные Штаты и их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.