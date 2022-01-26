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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Встречали хлебом-солью. В белорусский Брест, находящийся в 50 км от границы с Украиной, прибыли российские десантники

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По информации белорусского министерства обороны, российские десантники прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси
По информации белорусского министерства обороны, российские десантники прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Минобороны Беларуси 25 января опубликовало в Telegram-канале фотографии прибытия российских десантников в Брест, находящийся на границе с Польшей и в 50 км от границы с Украиной.

"В эти минуты эшелон с российскими десантниками, которые прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, осуществляет разгрузку на железнодорожной станции Брест-Южный", – говорится в сообщении белорусского ведомства.

На фотографиях видно, что белорусские военные хлебом-солью встречают десантников из РФ.

Доказательства переброски российских десантников к границе с Украиной впервые обнаружила российская расследовательская группа Conflict Intelligence Team и опубликовала данные в Telegram-канале.

СИТ указала на видео, опубликованное 24 января в TikTok, на котором видно военную технику, перевозимую по железной дороге. Согласно описанию в соцсети, оно было снято в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.

Бронетехника в видеоролике укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли сообщил в Twitter, что на видео – боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ, пишет СІТ.

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Всего состав везет 31 БМД-4М и восемь БТР-МДМ, что соответствует одному батальону.

Кроме того, в состав поезда входят пять пассажирских вагонов, которые позволяют перевозить более 250 человек. Также по данным СІТ, на платформах стояли восемь укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для ВДВ. Такие же КАМАЗы расследователи заметили на одном из видео с российской колонной, опубликованном 24 января в TikTok и снятом, согласно описанию, у польско-белорусской границы.

Согласно базе данных Российских железных дорог, вагон следовал со станции Текстильный в Ивановской области, поблизости от которой дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, недавно принимавшей участие во вводе сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан. Это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе к границе с Украиной, сообщает СІТ. 

Расследователи отмечают, что в любом масштабном наступлении на территорию Украины ВДВ должны сыграть решающую роль – либо в десантной операции с целью захвата стратегических объектов в тылу, либо в качестве ударной пехоты – и проводят аналогию с применением российских и украинских десантных частей в "горячей фазе" войны на востоке Украины.

В СІТ заявляют, что наступление с территории Беларуси и/или Брянской области в направлении украинской столицы может быть как минимум одним из возможных сценариев российских действий на территории Украины.

Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team в интервью телеканалу "Дождь" сказал, что точное число российских военных и техники, переброшенных к границам с Украиной, сложно назвать, но речь идет о десятках батальонных тактических групп. Также Левиев рассказал, что с декабря 2021 года на границу с Украиной начали отправлять тысячи контрактников.

Контекст:

С 10-го по 20 февраля в Беларуси пройдут учения "Союзная решимость – 2022" с участием белорусских и российских военных. Первые подразделения вооруженных сил РФ начали прибывать в Беларусь в середине января.

Тренировки пройдут на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также "на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь". Кроме того, планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

Учения в Беларуси пройдут на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

18 января в Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявил, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу", куда "украинцы начали стягивать войска".

США пригрозили Беларуси ответными мерами, если она позволит использовать свою территорию для нападения РФ на Украину.

Украина из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе укрепляет границу с Беларусью еще с ноября. По словам главы МВД Дениса Монастырского, границу дополнительно защищают 8,5 тыс. украинских правоохранителей.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, военные, десантники, нападение, вторжение, бронетехника, прибыль, батальон, поезда, батальоны, наступление, грузовик, поезд, войска
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