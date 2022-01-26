Встречали хлебом-солью. В белорусский Брест, находящийся в 50 км от границы с Украиной, прибыли российские десантники

По информации белорусского министерства обороны, российские десантники прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

"В эти минуты эшелон с российскими десантниками, которые прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, осуществляет разгрузку на железнодорожной станции Брест-Южный", – говорится в сообщении белорусского ведомства.

На фотографиях видно, что белорусские военные хлебом-солью встречают десантников из РФ.

Доказательства переброски российских десантников к границе с Украиной впервые обнаружила российская расследовательская группа Conflict Intelligence Team и опубликовала данные в Telegram-канале.

СИТ указала на видео, опубликованное 24 января в TikTok, на котором видно военную технику, перевозимую по железной дороге. Согласно описанию в соцсети, оно было снято в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.

Бронетехника в видеоролике укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли сообщил в Twitter, что на видео – боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ, пишет СІТ.

Всего состав везет 31 БМД-4М и восемь БТР-МДМ, что соответствует одному батальону.

Кроме того, в состав поезда входят пять пассажирских вагонов, которые позволяют перевозить более 250 человек. Также по данным СІТ, на платформах стояли восемь укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для ВДВ. Такие же КАМАЗы расследователи заметили на одном из видео с российской колонной, опубликованном 24 января в TikTok и снятом, согласно описанию, у польско-белорусской границы.

Согласно базе данных Российских железных дорог, вагон следовал со станции Текстильный в Ивановской области, поблизости от которой дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, недавно принимавшей участие во вводе сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан. Это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе к границе с Украиной, сообщает СІТ.

Расследователи отмечают, что в любом масштабном наступлении на территорию Украины ВДВ должны сыграть решающую роль – либо в десантной операции с целью захвата стратегических объектов в тылу, либо в качестве ударной пехоты – и проводят аналогию с применением российских и украинских десантных частей в "горячей фазе" войны на востоке Украины.



В СІТ заявляют, что наступление с территории Беларуси и/или Брянской области в направлении украинской столицы может быть как минимум одним из возможных сценариев российских действий на территории Украины.

Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team в интервью телеканалу "Дождь" сказал, что точное число российских военных и техники, переброшенных к границам с Украиной, сложно назвать, но речь идет о десятках батальонных тактических групп. Также Левиев рассказал, что с декабря 2021 года на границу с Украиной начали отправлять тысячи контрактников.