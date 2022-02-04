Сенат Польши единогласно принял постановление о политической и вооруженной поддержке Украины

В постановлении отмечается, что "свободная Украина – одна из гарантий безопасности Польши", а "без независимой Украины не может быть безопасной Польши".

"Сенат Республики Польша поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставки оружия в эту страну и участие солдат стран – членов НАТО в обучении украинских военных. Любые действия, направленные на сдерживание агрессора, имеют большое влияние на моральный дух украинской нации", – говорится в документе.

В постановлении подчеркивается, что "Россия собрала около границ Украины огромную армию, оснащенную танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией".

"Целью этой эскалации напряженности является дестабилизация Европы. Это может привести к началу наибольшего вооруженного конфликта со времени Второй мировой войны", – указано в документе.

Сенат Польши напомнил, что РФ в 2014 году напала на Украину, "аннексировала Крым и контролирует сепаратистов на Донбассе".

"Сенат Польши… убежден, что диалог с Российской Федерацией возможен, однако он не может иметь место в ситуации военного шантажа", – сказано в постановлении.

Фото: rada.gov.ua

Как сообщается на сайте Верховной Рады, спикер парламента Руслан Стефанчук поблагодарил Польшу за поддержку и солидарность с Украиной.

27 января Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял обращение к странам НАТО и Евросоюза с призывом о поддержке Украины и твердой реакции на российскую агрессию.

"Сейм с обеспокоенностью наблюдает за действиями РФ, направленными против Украины. Эта деятельность представляет серьезный риск возникновения вооруженного конфликта и дестабилизации Европы, что противоречит интересам Польши. Обращаемся к правительствам стран НАТО и ЕС с призывом оказать всестороннюю поддержку Украине, находящейся перед лицом войны, и дать твердый ответ государств – членов ЕС и НАТО на агрессию РФ", – сказано в документе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, говорил, что Украина на фоне риска вторжения РФ довольна практической поддержкой, которую получает от Польши во всех областях – от военной до политической и экономической.

31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял на пресс-конференции в Киеве 1 февраля, что Польша "готова передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и амуниции, комплекты противовоздушных ракет Grom, а также легкие минометы, разведывательные дроны и другое оружие оборонительного характера".