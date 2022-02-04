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Сенат Польши единогласно принял постановление о политической и вооруженной поддержке Украины

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Целью эскалации напряженности со стороны РФ является дестабилизация Европы, отметили в Сенате Польши
Целью эскалации напряженности со стороны РФ является дестабилизация Европы, отметили в Сенате Польши
Фото: EPA

Сенат Польши (верхняя палата парламента) 4 февраля единогласно принял постановление о поддержке Украины. Фото документа опубликовано на сайте Верховной Рады Украины.

В постановлении отмечается, что "свободная Украина – одна из гарантий безопасности Польши", а "без независимой Украины не может быть безопасной Польши".

"Сенат Республики Польша поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставки оружия в эту страну и участие солдат стран – членов НАТО в обучении украинских военных. Любые действия, направленные на сдерживание агрессора, имеют большое влияние на моральный дух украинской нации", – говорится в документе.

В постановлении подчеркивается, что "Россия собрала около границ Украины огромную армию, оснащенную танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией".

"Целью этой эскалации напряженности является дестабилизация Европы. Это может привести к началу наибольшего вооруженного конфликта со времени Второй мировой войны", – указано в документе.

Сенат Польши напомнил, что РФ в 2014 году напала на Украину, "аннексировала Крым и контролирует сепаратистов на Донбассе".

"Сенат Польши… убежден, что диалог с Российской Федерацией возможен, однако он не может иметь место в ситуации военного шантажа", – сказано в постановлении.

Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua

Как сообщается на сайте Верховной Рады, спикер парламента Руслан Стефанчук поблагодарил Польшу за поддержку и солидарность с Украиной.

27 января Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял обращение к странам НАТО и Евросоюза с призывом о поддержке Украины и твердой реакции на российскую агрессию.

"Сейм с обеспокоенностью наблюдает за действиями РФ, направленными против Украины. Эта деятельность представляет серьезный риск возникновения вооруженного конфликта и дестабилизации Европы, что противоречит интересам Польши. Обращаемся к правительствам стран НАТО и ЕС с призывом оказать всестороннюю поддержку Украине, находящейся перед лицом войны, и дать твердый ответ государств – членов ЕС и НАТО на агрессию РФ", – сказано в документе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, говорил, что Украина на фоне риска вторжения РФ довольна практической поддержкой, которую получает от Польши во всех областях – от военной до политической и экономической.

31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял на пресс-конференции в Киеве 1 февраля, что Польша "готова передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и амуниции, комплекты противовоздушных ракет Grom, а также легкие минометы, разведывательные дроны и другое оружие оборонительного характера".

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – Моравецкий заявил, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку". Он также сказал, что Польша предоставит Украине "адекватную угрозе поддержку".

Кулеба называл Польшу в числе стран, которые выделили дополнительную оборонную поддержку Украине. По словам главы МИД, "каждый партнер может помочь Украине по-своему".

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Польша, оружие, вооружение, агрессия, сепаратисты, угрозы, помощь, вторжение, парламент, шантаж, документы, конфликт, безопасность, Руслан Стефанчук, войска, Сенат Польши
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