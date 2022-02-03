Вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая. У границ Украины расположены 115 тыс. российских войск – Резников

Украина следит за военными учениями РФ и Беларуси "Союзная решимость – 2022", отметили в Минобороны Скриншот: Минобороны России / Facebook

"Сегодня вдоль границ с Россией и Беларусью мы не наблюдаем формирования каких-либо ударных групп. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая", – сказал глава Минобороны.

По словам Резникова, у границ Украины сейчас расположены 115 тыс. российских войск наземного компонента. Они расположены в Беларуси, России, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.

"Происходит переброска подразделений на полигоны в Крыму, Воронежской области и других местах", – отметил он.

Резников добавил, что шесть российских десантных кораблей продолжают переход через Средиземное море в Сирию. В то же время он не исключил их возможной переброски в Черное море в дальнейшем.

Глава Минобороны рассказал, что Украина также следит за военными учениями РФ и Беларуси "Союзная решимость – 2022", первый этап которых стартовал 2 февраля.

Ожидается, что на тренировках в Беларуси примут участие несколько тысяч военнослужащих, в частности из Восточного и Центрального военных округов РФ.

Резников подчеркнул, что украинские силовики готовы и наблюдают за ситуацией во всех пяти областях, граничащих с Беларусью.

"Мы точно не планирует никаких провокаций по отношению к Беларуси. И не ожидаем провокаций со стороны Беларуси… Мы надеемся… что российские войска после окончания учений покинут территорию Беларуси", – резюмировал министр обороны Украины.