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В Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным"

Термин "неизбежное вторжение" отправил сигнал, который США не собирались посылать, отметила Псаки
Термин "неизбежное вторжение" отправил сигнал, который США не собирались посылать, отметила Псаки
Фото: EPA

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 2 февраля на брифинге, что в США возможность вторжения российской армии в Украину не будут называть неизбежной.

"Я использовала термин "неизбежное вторжение" лишь однажды, но его использовали неоднократно, помимо меня. Впоследствии мы перестали его использовать, поскольку это отправило сигнал, который мы не собирались посылать, мы до сих пор не знаем наверняка, какое решение примет президент России Путин", – заявила она.

Термин "неизбежное вторжение" и его двусмысленность стали причиной разногласий между США и Украиной, власти которой пытаются успокоить панические настроения, опасаясь экономического коллапса, сообщает CNN.

Контекст:

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января передал министерству иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО также передал свой ответ России. По его словам, есть три направления, по которым Альянс может сотрудничать с Россией. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. "Во всех наших усилиях мы продолжаем тесно координировать свои действия с Украиной, а также с другими партнерами, включая Финляндию, Швецию, Грузию и, конечно же, Европейский союз", – заявил он. Также Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.

В письменном ответе США России по так называемым гарантиям безопасности нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Испанская газета El Pais опубликовала 2 февраля конфиденциальные ответы США и НАТО России по так называемым гарантиям безопасности. Отмечается, что Штаты и Альянс среди прочего готовы: обсудить с РФ меры по укреплению доверия при проведении учений в Европе; начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод российских войск из Крыма, Молдовы и Грузии; продолжить работу в рамках Совета Россия – НАТО; обсудить возможность доступа российским инспекциям к военным объектам в Румынии и Польше в обмен на осмотр объектов в РФ; рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

В то же время в письме от НАТО говорится, что Альянс не хочет конфронтации с Россией, но не пойдет на компромисс по принципам, на которых основываются Альянс и безопасность в Европе и Северной Америке.

Теги: Россия, США, Украина, Джен Псаки, агрессия, Белый дом, вторжение, страна-агрессор, война в Украине
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