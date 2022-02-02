Псаки сравнила заявления Путина о страхе перед Украиной с поведением лисы в курятнике

По ее словам, "когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится цыплят, что, по сути, они [РФ] и делают", это не следует воспринимать как констатацию факта.
"И когда вы смотрите, как президент Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это не следует преподносить как констатацию факта. Мы знаем, кто в данном случае лиса. Мы видели наращивание войск на границе. Мы видели, как они перебросили войска в Беларусь – к другой границе", – сказала она.
Псаки заявила, что роль США состоит в том, чтобы работать с другими странами по всему миру и держать дверь для дипломатии открытой. "Потому что, безусловно, все наши предпочтения заключаются в деэскалации и предотвращении вторжения. Но решение об этом остается за президентом Путиным", – сказала пресс-секретарь.
По ее словам, определять вещи терминами, которые использует Путин, ошибочно.
"Это страна и лидер, который, как вы знаете, применял химическое оружие, который за последние несколько лет вторгся во многие страны, который неоднократно предпринимал агрессивные шаги на мировой арене... У России на границе 100 тыс. военнослужащих, она – агрессор. Мы работаем со странами НАТО, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО является оборонительным союзом", – заявила Псаки.
1 февраля Путин утверждал, что не исключает начала Украиной военной операции по деоккупации Крыма в случае ее вступления в НАТО.
"Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", – сказал он.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.
Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января передал министерству иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее.
Столтенберг 26 января заявил, что НАТО также передал свой ответ России. По его словам, есть три направления, по которым Альянс может сотрудничать с Россией. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. "Во всех наших усилиях мы продолжаем тесно координировать свои действия с Украиной, а также с другими партнерами, включая Финляндию, Швецию, Грузию и, конечно же, Европейский союз", – заявил он. Также Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.
В письменном ответе США России по так называемым гарантиям безопасности нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Испанская газета El Pais опубликовала 2 февраля конфиденциальные ответы США и НАТО России по так называемым гарантиям безопасности. Отмечается, что Штаты и Альянс среди прочего готовы: обсудить с РФ меры по укреплению доверия при проведении учений в Европе; начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод российских войск из Крыма, Молдовы и Грузии; продолжить работу в рамках Совета Россия – НАТО; обсудить возможность доступа российским инспекциям к военным объектам в Румынии и Польше в обмен на осмотр объектов в РФ; рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.
В то же время в письме от НАТО говорится, что Альянс не хочет конфронтации с Россией, но не пойдет на компромисс по принципам, на которых основываются Альянс и безопасность в Европе и Северной Америке.