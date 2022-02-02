Псаки сравнила заявления Путина о страхе перед Украиной с поведением лисы в курятнике

Псаки: Когда вы смотрите, как Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это не следует преподносить как констатацию факта Фото: EPA

По ее словам, "когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится цыплят, что, по сути, они [РФ] и делают", это не следует воспринимать как констатацию факта.

"И когда вы смотрите, как президент Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это не следует преподносить как констатацию факта. Мы знаем, кто в данном случае лиса. Мы видели наращивание войск на границе. Мы видели, как они перебросили войска в Беларусь – к другой границе", – сказала она.

Псаки заявила, что роль США состоит в том, чтобы работать с другими странами по всему миру и держать дверь для дипломатии открытой. "Потому что, безусловно, все наши предпочтения заключаются в деэскалации и предотвращении вторжения. Но решение об этом остается за президентом Путиным", – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, определять вещи терминами, которые использует Путин, ошибочно.

"Это страна и лидер, который, как вы знаете, применял химическое оружие, который за последние несколько лет вторгся во многие страны, который неоднократно предпринимал агрессивные шаги на мировой арене... У России на границе 100 тыс. военнослужащих, она – агрессор. Мы работаем со странами НАТО, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО является оборонительным союзом", – заявила Псаки.

1 февраля Путин утверждал, что не исключает начала Украиной военной операции по деоккупации Крыма в случае ее вступления в НАТО.

"Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", – сказал он.