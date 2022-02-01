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"Нам что, воевать с НАТО?" Путин опасается, что в случае вступления в Альянс Украина начнет военную операцию по деоккупации Крыма

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Путин утверждает, что украинский полуостров Крым это "суверенная российская территория"
Путин утверждает, что украинский полуостров Крым – это "суверенная российская территория"
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин не исключает, что в случае вступления в НАТО Украина начнет военную операцию по деоккупации Крыма. Об этом он заявил 1 февраля на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции, которую транслировал российский РБК.

"Теперь [в НАТО] говорят, следующий шаг – это Украина, ее надо принять в НАТО. Внимательно послушайте, что я скажу. В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем… Представим, что Украина является членом НАТО с оружием и современными ударными системами и начинает операцию в Крыму. Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт… Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", – сказал Путин.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания численности российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил проект договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России относительно "гарантий безопасности". Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, НАТО, войска, членство
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