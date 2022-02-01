Джонсон заявил, что Россия пытается подорвать архитектуру безопасности в Европе

Джонсон: Речь не только об Украине, но и о сферах влияния России Фото: EPA

"Я не могу сказать, что мы преувеличиваем угрозу. Мы сейчас видим разведданные, которые говорят о напряженной ситуации. Есть подготовка разных видов операций, соответствующих военной кампании. Причина, по которой мы считаем, что это так важно для Соединенного Королевства – играть объединяющую роль для Запада, – это то, что речь идет об Украине, и это очень важно для нас. Но речь идет и о кое-чем большем, речь о всей европейской архитектуре безопасности", – подчеркнул он.

Говоря о российском президенте Владимире Путине, Джонсон отметил, что тот "держит дуло пистолета у виска Украины", чтобы заставить Европу изменить свое мнение.

"Речь не только об Украине, но и о сферах влияния России: Молдова, Грузия, другие страны. А это совершенно неприемлемо", – добавил он.