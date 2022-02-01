Джонсон заявил, что Россия пытается подорвать архитектуру безопасности в Европе

"Я не могу сказать, что мы преувеличиваем угрозу. Мы сейчас видим разведданные, которые говорят о напряженной ситуации. Есть подготовка разных видов операций, соответствующих военной кампании. Причина, по которой мы считаем, что это так важно для Соединенного Королевства – играть объединяющую роль для Запада, – это то, что речь идет об Украине, и это очень важно для нас. Но речь идет и о кое-чем большем, речь о всей европейской архитектуре безопасности", – подчеркнул он.
Говоря о российском президенте Владимире Путине, Джонсон отметил, что тот "держит дуло пистолета у виска Украины", чтобы заставить Европу изменить свое мнение.
"Речь не только об Украине, но и о сферах влияния России: Молдова, Грузия, другие страны. А это совершенно неприемлемо", – добавил он.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.