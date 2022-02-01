Зеленский: Мы очень ждем момента, когда Россия отведет войска от наших границ

Зеленский: Я точно смогу вам сказать, что Россия отвела войска, когда она отведет Фото: president.gov.ua

"Мы очень ждем момента, когда Россия отведет войска от наших границ. Это важный сигнал и единственный правдивый ответ РФ на вопрос, собираются ли они продолджать эскалацию или нет. Это откровенный ответ. Не надо слов, просто надо сделать такой мощный важный шаг", – сказал президент.

По его словам, это психологически важный шаг не только для украинцев, но также и для россиян.

"Я бы сегодня не радовался заранее. Такие пути мы видели в прошлом году, когда были военные учения, Россия сказала, что она отведет войска, отвела, а потом вернула часть отведенных войск. Это такой момент передислокации, маневры, запугивание психологическое. Поэтому мы видим ротации, но ответить хочется откровенно: я точно смогу вам сказать, что Россия отвела войска, когда она отведет", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский считает, что в случае полномасштабного наступления России война будет не между двумя странами – Украиной и РФ – а между Россией и Европой.

29 января командующий войсками Западного военного округа РФ Александр Журавлев заявил, что российские войска и авиация завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования. Проверка, которая началась на фоне кризисных отношений с НАТО, в официальных сообщениях округов была названа плановой, писал "Интерфакс".

Параллельно с ней проходили переброски частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой на учения в Беларусь, а также объявленной 20 января серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.