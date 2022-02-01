Зеленский: Мы очень ждем момента, когда Россия отведет войска от наших границ

"Мы очень ждем момента, когда Россия отведет войска от наших границ. Это важный сигнал и единственный правдивый ответ РФ на вопрос, собираются ли они продолджать эскалацию или нет. Это откровенный ответ. Не надо слов, просто надо сделать такой мощный важный шаг", – сказал президент.
По его словам, это психологически важный шаг не только для украинцев, но также и для россиян.
"Я бы сегодня не радовался заранее. Такие пути мы видели в прошлом году, когда были военные учения, Россия сказала, что она отведет войска, отвела, а потом вернула часть отведенных войск. Это такой момент передислокации, маневры, запугивание психологическое. Поэтому мы видим ротации, но ответить хочется откровенно: я точно смогу вам сказать, что Россия отвела войска, когда она отведет", – подчеркнул Зеленский.
Зеленский считает, что в случае полномасштабного наступления России война будет не между двумя странами – Украиной и РФ – а между Россией и Европой.
29 января командующий войсками Западного военного округа РФ Александр Журавлев заявил, что российские войска и авиация завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования. Проверка, которая началась на фоне кризисных отношений с НАТО, в официальных сообщениях округов была названа плановой, писал "Интерфакс".
Параллельно с ней проходили переброски частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой на учения в Беларусь, а также объявленной 20 января серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.