Зеленский: Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но знаю, кто должен их выполнять

На вопрос, возможно ли сегодня выполнение Минских соглашений, Зеленский ответил: "Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые бумаги, документы или законы. Мы ответственно относимся к договоренностям".

Он добавил, что нормандский формат – единственный, в котором сегодня могут встречаться лидеры для обсуждения ситуации на Донбассе.

"Я не хочу говорить про пункты "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения пунктов [Минских соглашений]. Но мы взрослые мальчики, мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, что-то, защищающее наше государство в том или ином виде", – сказал президент.

От Минских соглашений не стоит ожидать эффективности, об этом журналист, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш заявил 29 января. По его словам, в Минских соглашениях не определено, кто является сторонами конфликта.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение страны.

"Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.