Данилов: Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны

Данилов: Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно Фото: rnbo.gov.ua

По его словам, необходимо пересмотреть Минские договоренности, которые требуют от Украины предоставление широкой автономии оккупированной части Донбасса и амнистию для боевиков.

"Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

От Минских соглашений не стоит ожидать эффективности, об этом журналист, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш заявил 29 января.

"У Минских договоренностей нет механизма урегулирования конфликта. Минские переговоры, на мой взгляд, сейчас – это просто дипломатическое, информационное оружие, которое каждая из сторон использует в своих интересах", – сказал он.

По его словам, в Минских соглашениях не определено, кто является сторонами конфликта.