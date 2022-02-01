Данилов о Минских соглашениях: Чепуха, написанная в этих документах – полный нонсенс

Такое мнение 31 января в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, реализация Минских соглашений может иметь последствия в Украине.
"Та чепуха, которая написана в этих документах – полный нонсенс. Когда мы имеем войска агрессора, оккупанта на нашей территории и проводить выборы под дулом этих оккупантов. Скажите, как это может происходить? Это невозможно", – сказал Данилов.
В комментарии Associated Press, опубликованном 30 января, он предостерег Запад от принуждения Украины к выполнению Минских соглашений, заявив, что это может спровоцировать беспорядки в стране, которые выгодны России.
Данилов отметил, что необходимо пересмотреть Минские договоренности, которые требуют от Украины предоставления широкой автономии оккупированной части Донбасса и амнистию для боевиков.
"Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.