Данилов о Минских соглашениях: Чепуха, написанная в этих документах – полный нонсенс

Реализация Минских соглашений может иметь последствия в Украине, считает Данилов Фото: rnbo.gov.ua

Такое мнение 31 января в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, реализация Минских соглашений может иметь последствия в Украине.

"Та чепуха, которая написана в этих документах – полный нонсенс. Когда мы имеем войска агрессора, оккупанта на нашей территории и проводить выборы под дулом этих оккупантов. Скажите, как это может происходить? Это невозможно", – сказал Данилов.

В комментарии Associated Press, опубликованном 30 января, он предостерег Запад от принуждения Украины к выполнению Минских соглашений, заявив, что это может спровоцировать беспорядки в стране, которые выгодны России.

Данилов отметил, что необходимо пересмотреть Минские договоренности, которые требуют от Украины предоставления широкой автономии оккупированной части Донбасса и амнистию для боевиков.

"Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.