Данилов назвал российские угрозы, которые могут стать основанием для введения военного положения в Украине

Любая угроза, как киберугроза, авиационная и другие угрозы могут быть угрозами нацбезопасности, отметил Данилов Фото: rnbo.gov.ua

"Любая угроза, как киберугроза, авиационная и другие угрозы могут быть угрозами национальной безопасности, и президент Украины может принять главу Совета национальной безопасности и обороны в любое время. Собрать такое заседание и рассматривать тот или иной вопрос на заседании СНБО", – сказал Данилов.

По его словам, "в случае введения в Украине военного положения Верховная Рада должна на протяжении двух дней в обязательном порядке утвердить соответствующий указ президента".

Данилов отметил, что члены СНБО без разрешения верховного главнокомандующего Украины не имеют права покидать страну.

Данилов подчеркнул, что "ситуация в Украине абсолютно контролируема".

В то же время Кабмин Украины на заседании 29 декабря 2021 года утвердил порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или проживания людей на территории, где действует военное положение.