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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов назвал российские угрозы, которые могут стать основанием для введения военного положения в Украине

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Любая угроза, как киберугроза, авиационная и другие угрозы могут быть угрозами нацбезопасности, отметил Данилов
Любая угроза, как киберугроза, авиационная и другие угрозы могут быть угрозами нацбезопасности, отметил Данилов
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 31 января в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV назвал угрозы со стороны РФ, которые могут стать основанием для введения военного положения в Украине.

"Любая угроза, как киберугроза, авиационная и другие угрозы могут быть угрозами национальной безопасности, и президент Украины может принять главу Совета национальной безопасности и обороны в любое время. Собрать такое заседание и рассматривать тот или иной вопрос на заседании СНБО", – сказал Данилов.

По его словам, "в случае введения в Украине военного положения Верховная Рада должна на протяжении двух дней в обязательном порядке утвердить соответствующий указ президента".

Данилов отметил, что члены СНБО без разрешения верховного главнокомандующего Украины не имеют права покидать страну.

Данилов подчеркнул, что "ситуация в Украине абсолютно контролируема".

В то же время Кабмин Украины на заседании 29 декабря 2021 года утвердил порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или проживания людей на территории, где действует военное положение.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Россия, Украина, СНБО, угрозы, военное положение, указ, безопасность, ограничения, Алексей Данилов, заседание
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