Данилов назвал российские угрозы, которые могут стать основанием для введения военного положения в Украине

"Любая угроза, как киберугроза, авиационная и другие угрозы могут быть угрозами национальной безопасности, и президент Украины может принять главу Совета национальной безопасности и обороны в любое время. Собрать такое заседание и рассматривать тот или иной вопрос на заседании СНБО", – сказал Данилов.
По его словам, "в случае введения в Украине военного положения Верховная Рада должна на протяжении двух дней в обязательном порядке утвердить соответствующий указ президента".
Данилов отметил, что члены СНБО без разрешения верховного главнокомандующего Украины не имеют права покидать страну.
Данилов подчеркнул, что "ситуация в Украине абсолютно контролируема".
В то же время Кабмин Украины на заседании 29 декабря 2021 года утвердил порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или проживания людей на территории, где действует военное положение.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.