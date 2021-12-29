Кабмин одобрил ограничение права украинцев на передвижение в случае военного положения

Введение запрета или ограничения осуществляется военным командованием на основании указа президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.
Военные командиры вместе с военными администрациями (в случае их создания) могут самостоятельно или с привлечением органов власти принимать решение о введении запрета или ограничения на выбор местонахождения или проживания людей, об этом решении в случае его принятия должны сообщить гражданам Украины через средства массовой информации.
В своем решении командование должно обосновать необходимость и указать сроки введения запрета на передвижение, а также предоставить перечень людей или населенных пунктов, к которым относится запрет.
21 ноября 2021 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.
17 декабря МИД РФ опубликовал свои предложения по "гарантиям безопасности", согласно которым США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс и военного сотрудничества с государствами, ранее входившими в СССР.
Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на заявления Кремля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 18 декабря, что причин для введения в Украине военного положения сейчас нет.