Кабмин одобрил ограничение права украинцев на передвижение в случае военного положения

Введение запрета или ограничения осуществляется военным командованием на основании указа президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Военные командиры вместе с военными администрациями (в случае их создания) могут самостоятельно или с привлечением органов власти принимать решение о введении запрета или ограничения на выбор местонахождения или проживания людей, об этом решении в случае его принятия должны сообщить гражданам Украины через средства массовой информации.

В своем решении командование должно обосновать необходимость и указать сроки введения запрета на передвижение, а также предоставить перечень людей или населенных пунктов, к которым относится запрет.