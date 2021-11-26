Из-за заявлений Ляшко о возможном введении военного положения из Украины уходят инвесторы – Зеленский

Зеленский: Посмотрите, что сделал господин Ляшко. Он сказал, что с 1-го числа будет военное положение Фото: president.gov.ua

"Посмотрите, что сделал господин Ляшко. Он сказал, что с 1-го числа будет военное положение. Для чего он это говорит? Какое военное положение? Что происходит с людьми? Он понимает, что происходит с рынками? Есть привлечение средств, Минфин выходит на международные рынки, чтобы привлечь средства. Средств нет. Почему? Люди боятся", – сказал Зеленский.

По его словам, инвесторы начинают уходить из страны после фразы "военное положение".

"Цена на акции Украины просто падает из-за того, что показывают СМИ: энергетический кризис, ничего не будет, отопления не будет, будет Майдан. Второе: будет военное положение. А как можно жить? Как может расти ВВП?" – возмутился Зеленский.