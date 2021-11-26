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Из-за заявлений Ляшко о возможном введении военного положения из Украины уходят инвесторы – Зеленский

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Зеленский: Посмотрите, что сделал господин Ляшко. Он сказал, что с 1-го числа будет военное положение
Зеленский: Посмотрите, что сделал господин Ляшко. Он сказал, что с 1-го числа будет военное положение
Фото: president.gov.ua

Из-за слов экс-нардепа от "Радикальной партии" Олега Ляшко о якобы введении в стране с 1 декабря военного положения из Украины уходят инвесторы. Об этом 26 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, который транслировался на Facebook-странице Офиса президента.

"Посмотрите, что сделал господин Ляшко. Он сказал, что с 1-го числа будет военное положение. Для чего он это говорит? Какое военное положение? Что происходит с людьми? Он понимает, что происходит с рынками? Есть привлечение средств, Минфин выходит на международные рынки, чтобы привлечь средства. Средств нет. Почему? Люди боятся", – сказал Зеленский.

По его словам, инвесторы начинают уходить из страны после фразы "военное положение".

"Цена на акции Украины просто падает из-за того, что показывают СМИ: энергетический кризис, ничего не будет, отопления не будет, будет Майдан. Второе: будет военное положение. А как можно жить? Как может расти ВВП?" – возмутился Зеленский.

Контекст:

24 ноября Ляшко в эфире канала "Наш" заявил, что якобы Зеленский с 1 декабря собирается ввести военное положение в стране. Экс-депутат сказал, что, по его информации, решение о введении военного положения в Украине сроком на два месяца будет принято на заседании СНБО. По мнению Ляшко, конституционным поводом для этого может стать информация о концентрации российских войск возле границ с Украиной и запланированная на январь – февраль агрессия со стороны РФ.

Кроме того, 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря некоторые люди из Украины и России готовят военный переворот, в который хотят втянуть бизнесмена Рината Ахметова.

Теги: Украина, Олег Ляшко, инвестиции, военное положение, Владимир Зеленский
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