Стефанчук ответил, собрал ли "тревожный чемоданчик" на случай вторжения РФ

Стефанчук: У нас как юристов все документы находятся вместе Фото: rada.gov.ua

Мероприятие в YouTube транслировал телеканал "Рада".

"Что касается меня и моей семьи, я продолжаю проживать там, где проживал, – на левом берегу [в Киеве], в одном из высокоэтажных домов. Я там буду продолжать проживать. Поэтому мы готовимся, как и все граждане Украины", – отметил Стефанчук.

Журналист переспросила у спикера парламента, собрал ли он "тревожный чемоданчик".

"Что значит "тревожный чемоданчик"? У нас как юристов просто все документы находятся вместе. Все. Потому что мы юристы, у нас всегда так, не только в особый период", – ответил глава Рады.

Министр обороны Алексей Резников убежден, что украинцам не нужно паниковать и готовить "тревожные чемоданчики". Он сообщил, что на 25 января нет информации, что Россия сформировала ударную группировку для вторжения в Украину. Однако это не значит, что такого не может произойти в будущем, поэтому угроза сохраняется, добавил Резников.

"Нет, не нужно иметь никакого "тревожного чемоданчика". Максимум – держите необходимые вещи, если ваше дитя где-то упадет, синяки набьет – тогда купите ему йода. Вот так и не более того", – отметил глава Минобороны.

Резников заявил, что Вооруженные силы Украины "готовы дать отпор врагу".