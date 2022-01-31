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Стефанчук ответил, собрал ли "тревожный чемоданчик" на случай вторжения РФ

Стефанчук: У нас как юристов все документы находятся вместе
Стефанчук: У нас как юристов все документы находятся вместе
Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал на брифинге 31 января, что готовится к возможному введению в стране особого положения на фоне сообщений о подготовке РФ к вторжению в Украину, как и другие граждане, все необходимые документы находятся вместе.

Мероприятие в YouTube транслировал телеканал "Рада".

"Что касается меня и моей семьи, я продолжаю проживать там, где проживал, – на левом берегу [в Киеве], в одном из высокоэтажных домов. Я там буду продолжать проживать. Поэтому мы готовимся, как и все граждане Украины", – отметил Стефанчук.

Журналист переспросила у спикера парламента, собрал ли он "тревожный чемоданчик".

"Что значит "тревожный чемоданчик"? У нас как юристов просто все документы находятся вместе. Все. Потому что мы юристы, у нас всегда так, не только в особый период", – ответил глава Рады.

Министр обороны Алексей Резников убежден, что украинцам не нужно паниковать и готовить "тревожные чемоданчики". Он сообщил, что на 25 января нет информации, что Россия сформировала ударную группировку для вторжения в Украину. Однако это не значит, что такого не может произойти в будущем, поэтому угроза сохраняется, добавил Резников.

"Нет, не нужно иметь никакого "тревожного чемоданчика". Максимум – держите необходимые вещи, если ваше дитя где-то упадет, синяки набьет – тогда купите ему йода. Вот так и не более того", – отметил глава Минобороны.

Резников заявил, что Вооруженные силы Украины "готовы дать отпор врагу".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, угрозы, юрист, вторжение, парламент, документы, Руслан Стефанчук, спикер, брифинг, войска
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