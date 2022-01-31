Стефанчук ответил, собрал ли "тревожный чемоданчик" на случай вторжения РФ

Мероприятие в YouTube транслировал телеканал "Рада".
"Что касается меня и моей семьи, я продолжаю проживать там, где проживал, – на левом берегу [в Киеве], в одном из высокоэтажных домов. Я там буду продолжать проживать. Поэтому мы готовимся, как и все граждане Украины", – отметил Стефанчук.
Журналист переспросила у спикера парламента, собрал ли он "тревожный чемоданчик".
"Что значит "тревожный чемоданчик"? У нас как юристов просто все документы находятся вместе. Все. Потому что мы юристы, у нас всегда так, не только в особый период", – ответил глава Рады.
Министр обороны Алексей Резников убежден, что украинцам не нужно паниковать и готовить "тревожные чемоданчики". Он сообщил, что на 25 января нет информации, что Россия сформировала ударную группировку для вторжения в Украину. Однако это не значит, что такого не может произойти в будущем, поэтому угроза сохраняется, добавил Резников.
"Нет, не нужно иметь никакого "тревожного чемоданчика". Максимум – держите необходимые вещи, если ваше дитя где-то упадет, синяки набьет – тогда купите ему йода. Вот так и не более того", – отметил глава Минобороны.
Резников заявил, что Вооруженные силы Украины "готовы дать отпор врагу".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.