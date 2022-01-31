"За то, что Россия уже сделала". В США допустили введение санкций против РФ и без ее возможного вторжения

По его словам, есть санкции, которые "действительно могут быть введены заранее из-за того, что Россия уже сделала".
В частности, речь идет о кибератаках на Украину, попытках подорвать украинское правительство изнутри, отметил Менендес.
При этом он заверил, что "помощь летальным вооружением будет оказана [Украине], несмотря ни на что".
Основным спорным моментом в дискуссиях по пакету экономических санкций против РФ остается газопровод "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, рассказал сенатор-республиканец, член комитета по международным отношениям Джим Риш.
Президент Владимир Зеленский считает, что Запад должен вводить санкции против России до начала возможной полномасштабной войны в Украине, а не после. По его словам, санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.
Президент США Джо Байден 25 января не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.