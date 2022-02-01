Зеленский об эскалации: Это не будет война Украины с Россией. Это будет полномасштабная война в Европе

Зеленский: Мы никого с оружием к себе на землю не приглашаем Фото: president.gov.ua

"Мы никого с оружием к себе на землю не приглашаем. Я точно могу сказать, что изменилась страна, изменилось общество, изменилась армия. Много различных изменений. И теперь оккупации какого-то города или территории не будет", – отметил Зеленский.

По словам президента, полномасштабное наступление РФ на Украину будет трагедией.

"Это не будет война Украины с Россией. Это будет война в Европе полномасштабная. Потому что никто больше не отдаст своих территорий и людей", – добавил он.