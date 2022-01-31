После оккупации Крыма Россия призвала в свою армию 34 тыс. жителей полуострова – правозащитники

"За период оккупации было осуществлено 14 мобилизационных кампаний. По заявлениям "военного комиссариата Крыма" и министерства обороны РФ, в 2021 году в армию РФ мобилизовано не менее 6 тыс. призывников. [...] Таким образом, всего за период оккупации из Крыма в армию РФ мобилизовано не менее 34 тыс. человек", – говорится в сообщении.

По данным правозащитников, только в прошлом году стало известно о 118 новых уголовных делах, возбужденных оккупационной властью "за уклонение от службы в ВС РФ" и переданных в "суды" Крыма.

"За весь период оккупации КПГ зафиксировала 281 такое дело, по 269 из них уже вынесены приговоры, еще девять находятся на стадии разбирательства", – отметили в организации.

В КПГ подчеркнули, что российские оккупационные власти ведут в Крыму "масштабную пропаганду службы в армии РФ, в том числе среди детей младшего и среднего школьного возраста".