После оккупации Крыма Россия призвала в свою армию 34 тыс. жителей полуострова – правозащитники

"За период оккупации было осуществлено 14 мобилизационных кампаний. По заявлениям "военного комиссариата Крыма" и министерства обороны РФ, в 2021 году в армию РФ мобилизовано не менее 6 тыс. призывников. [...] Таким образом, всего за период оккупации из Крыма в армию РФ мобилизовано не менее 34 тыс. человек", – говорится в сообщении.
По данным правозащитников, только в прошлом году стало известно о 118 новых уголовных делах, возбужденных оккупационной властью "за уклонение от службы в ВС РФ" и переданных в "суды" Крыма.
"За весь период оккупации КПГ зафиксировала 281 такое дело, по 269 из них уже вынесены приговоры, еще девять находятся на стадии разбирательства", – отметили в организации.
В КПГ подчеркнули, что российские оккупационные власти ведут в Крыму "масштабную пропаганду службы в армии РФ, в том числе среди детей младшего и среднего школьного возраста".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2015 году жителей оккупированного Крыма впервые призвали на службу в российскую армию. Тогда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, уже отслужившие в украинской армии, освобождаются от призыва.
МИД Украины в связи с происходящим неоднократно выражал решительный протест, назвав это военным преступлением.
Прекратить нарушения международного права на Крымском полуострове Россию призывали и Соединенные Штаты, и Европейский союз.