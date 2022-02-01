Россия дала письменный ответ на предложения США по безопасности – СМИ

Чиновники отказались раскрыть подробности письма.

"Было бы непродуктивно обсуждать это публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ. Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", – цитируют СМИ представителя Госдепартамента.

Как отмечает CNN, остается неясным, был ли документ получен до или после заседания Совета Безопасности ООН 31 января, посвященного российским войскам на границе с Украиной.