Макрон и Путин второй раз за три дня обсуждали Украину в телефонном режиме

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Путина отмечает, что президенты условились "об оперативной проработке возможности проведения личной встречи".

Елисейский дворец пока не сообщает о разговоре Макрона с Путиным.

Последний раз президенты Франции и России общались в телефонном режиме 28 января. Тогда Путин, по версии Кремля, говорил о Минских соглашениях по Донбассу и переговорах в нормандском формате.