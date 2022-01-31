Шмыгаль: Болезненные санкции – наиболее эффективный инструмент, который может остановить агрессию России

Шмыгаль подчеркнул, что Украина стремится к миру, а не к войне Фото: kmu.gov.ua

"Мы стремимся к миру, а не к войне... Болезненные санкции – наиболее эффективный инструмент, который может остановить дальнейшую агрессию России, и сегодня мы также скоординировали действия по этому вопросу", – сказал глава правительства.

Он отметил, что Украина "ожидает конкретизации санкций".

Домбровскис объяснил, что поскольку Россия продолжает накапливать войска возле границы с Украиной, "ЕС, НАТО и США будут продолжать прилагать усилия, чтобы заставить Россию деэскалировать ситуацию".

"Мы хотим дать им четкий месседж, что если будет дальнейшая агрессия, то мы будем вводить политические и экономические санкции крупного размера, такого масштаба и силы, которые заставят агрессора пойти на уступки", – заявил вице-президент Еврокомиссии.

27 января Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Великобритания и ЕС при поддержке США готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов, если Кремль начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее президент США Джо Байден не исключал и прямых санкций против президента РФ Владимира Путина.