Представитель России покинул заседание Совбеза ООН по российской агрессии перед выступлением Кислицы

Небензя (в центре с папкой в руке) ушел перед выступлением Кислицы Фото: ЕРА

Небензя покинул заседание перед выступлением представителя Украины Сергея Кислицы.

Представитель России несколько раз выступал на сегодняшнем заседании, в частности, утверждал, что отказ от вступления Украины в НАТО "кардинально улучшил бы" ситуацию с безопасностью в Европе и мире.

Примерно за 30 минут до завершения встречи он сообщил, что покидает мероприятие.

"[Прошу] не воспринимать мой уход как демарш те страны, которые будут выступать после того, как предоставите им слово. Я иду на встречу с генеральным секретарем [ООН Антониу Гутерришем] в преддверии нашего председательства в Совете, которое начинается завтра. К сожалению, не могу перенести его в связи с графиком секретаря", – сказал Небензя и ушел.

После этого слово дали Кислице.

"Мы слышали от российский стороны, что они не планируют начинать агрессию против моей страны. Но мы тут должны говорить только о новой фазе российской агрессии. У нас все еще нет четких объяснений о перемещении российских военных. Имея опыт, мы не верим декларациям РФ, а верим только практическим действиям, только отведению войск", – подчеркнул украинский дипломат.

Заседание Совбеза ООН 31 января инициировали США. Представители Вашингтона объясняли необходимость встречи угрожающими действиями России, которые "создают явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН".