"Если есть вопросы, лучше встретиться и поговорить". Зеленский готов к переговорам с Путиным, сказал Кислица

Кислица: Мы слышали от российский стороны, что они не планируют начинать агрессию против моей страны. Но мы не верим декларациям РФ Фото: ЕРА

"Украина не собирается начинать военное наступление ни на Донбассе, ни в Крыму, ни где-нибудь еще. Украина не видит никакой альтернативы мирному разрешению продолжающегося конфликта, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время мы видим российскую кампанию по дезинформации, включая ложные обвинения в том, что Украина планирует военную атаку. Этого не произойдет. Это прямое свидетельство нежелания России обеспечить деэскалацию и подготовиться к оправданию ее возможной дальнейшей агрессии", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру и не имеет никаких агрессивных намерений.

"Мы слышали от российский стороны, что они не планируют начинать агрессию против моей страны. Но мы тут должны говорить только о новой фазе российской агрессии. У нас все еще нет четких объяснений о перемещении российских военных. Имея опыт, мы не верим декларациям РФ, а верим только практическим действиям, только отведению войск. [...] Мой президент недавно подтвердил, что он готов встретиться со своим российским коллегой. Если у России есть какие-то вопросы к Украине, лучше встретиться и поговорить, а не перемещать войска к границам Украины и запугивать украинский народ", – добавил Кислица.

Это заседание Совбеза инициировали США. Они объясняли необходимость встречи угрожающими действиями России, которые "создают явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН".

Кислица выразил благодарность Вашингтону за сотрудничество и инициативу по созыву заседания.