Песков не исключил встречи Путина с Зеленским в Пекине, в ОПУ отреагировали

В ОПУ сообщили, что Зеленский не планировал визит в Китай Фото: president.gov.ua

По его словам, встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским также не запланирована, но полностью исключить ее нельзя.

У Путина в Пекине запланированы переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Комментируя слова Пескова, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров 31 января сказал агентству "Интерфакс-Украина", что в Офисе президента приветствуют реакцию российской стороны.

"В Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов", – отметил Никифоров.

Он подчеркнул, что в календаре Зеленского нет визита в Китай на Олимпийские игры.

"В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это сейчас крайне необходимо для консолидации международной поддержки вокруг нашей страны", – пояснил спикер президента.

Посольство Китая в России 22 января заявило, что публикация Bloomberg о том, что Си Цзиньпин якобы просил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, не соответствует действительности.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.