Песков не исключил встречи Путина с Зеленским в Пекине, в ОПУ отреагировали

По его словам, встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским также не запланирована, но полностью исключить ее нельзя.
У Путина в Пекине запланированы переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.
Комментируя слова Пескова, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров 31 января сказал агентству "Интерфакс-Украина", что в Офисе президента приветствуют реакцию российской стороны.
"В Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов", – отметил Никифоров.
Он подчеркнул, что в календаре Зеленского нет визита в Китай на Олимпийские игры.
"В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это сейчас крайне необходимо для консолидации международной поддержки вокруг нашей страны", – пояснил спикер президента.
Посольство Китая в России 22 января заявило, что публикация Bloomberg о том, что Си Цзиньпин якобы просил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, не соответствует действительности.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.