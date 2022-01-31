Китай не поддержал проведение заседание Совбеза ООН по угрозе вторжения РФ в Украину

Представитель Китая заявил, что напряженность между Украиной и РФ нужно урегулировать с помощью "тихой дипломатии" Фото: ЕРА

"Китай выступает против проведения этого открытого заседания в Совете Безопасности по инициативе США", – сказал он.

Китайский дипломат напомнил, что США, инициируя это заседание, объясняли его необходимость угрожающими действиями России, которые "создают явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН".

"Китай не может солидаризоваться с этой точкой зрения", – продолжил он.

По мнению Чжан Цзюня, в сложившейся ситуации нужна "тихая дипломатия", но США "не приняли такое конструктивное предложение".

Представитель Китая отметил, что в последнее время наблюдается "определенная напряженность в вопросе вокруг Украины" и Китай "наблюдает за тем, что вызывает эту напряженность".