"Ответ будет мощным и объединенным". Франция на заседании Совбеза ООН предупредила РФ о последствиях нового вторжения в Украину

"Ситуация на границе Украины вызывает серьезную обеспокоенность у Франции. Накопление существенных военных сил на границе суверенного государства является потенциальным конфликтом и свидетельствует о негативных намерениях России, поскольку это государство уже нарушало территориальную целостность в прошлом", – заявил он.

Франция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, подчеркнул постпред и призвал Россию к диалогу и деэскалации.

"Идеям сфер влияния нет места в XXI веке. Если Россия не выберет путь диалога и уважения к международному праву, ответ будет мощным и объединенным. Любое новое посягательство Россией на суверенитет и территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену. Европейцы работают над скоординированными ограничительными мерами, и вместе со своими партнерами готовы реагировать. Если Россия выберет путь диалога и сотрудничества, Европейский Союз готов сотрудничать, чтобы развивать свои отношения с РФ на основе объединенного, долгосрочного и стратегического подхода", – добавил Ривьер.

Сегодняшнее заседание Совбеза инициировали США. Они объясняли необходимость встречи угрожающими действиями России, которые "создают явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН".