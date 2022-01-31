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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ответ будет мощным и объединенным". Франция на заседании Совбеза ООН предупредила РФ о последствиях нового вторжения в Украину

Заседание Совбеза ООН сегодня было посвящено российской агрессии
Заседание Совбеза ООН сегодня было посвящено российской агрессии 
Фото: ЕРА

Любое новое вторжение России в Украину повлечет серьезны последствия, Евросоюз уже работает над пакетом ограничительных мер. Об этом постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил 31 января на заседании Совета безопасности ООН, который транслировался на канале организации в YouTube.

"Ситуация на границе Украины вызывает серьезную обеспокоенность у Франции. Накопление существенных военных сил на границе суверенного государства является потенциальным конфликтом и свидетельствует о негативных намерениях России, поскольку это государство уже нарушало территориальную целостность в прошлом", – заявил он. 

Франция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, подчеркнул постпред и призвал Россию к диалогу и деэскалации. 

"Идеям сфер влияния нет места в XXI веке. Если Россия не выберет путь диалога и уважения к международному праву, ответ будет мощным и объединенным. Любое новое посягательство Россией на суверенитет и территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену. Европейцы работают над скоординированными ограничительными мерами, и вместе со своими партнерами готовы реагировать. Если Россия выберет путь диалога и сотрудничества, Европейский Союз готов сотрудничать, чтобы развивать свои отношения с РФ на основе объединенного, долгосрочного и стратегического подхода", – добавил Ривьер. 

Сегодняшнее заседание Совбеза инициировали США. Они объясняли необходимость встречи угрожающими действиями России, которые "создают явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН". 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. К 28 января 2022-го, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны РФ сосредоточила около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в конце января сообщила, что страна готовит "улучшение законодательства о санкциях",в результате которого "любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью". Она не исключила, что более жесткие санкции могут включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов в Великобритании.

Кроме того, по данным СМИ, Великобритания и ЕС готовятся ввести санкции против российских газовых проектов.

"В рамках нашей работы над сдерживанием мы продвинулись в подготовке ответных высокоэффективных мер, которые принесут серьезные затраты российской экономике и финансовой системе", – заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 30 января. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Франция, агрессия, Совет Безопасности ООН, Европейский союз, российская агрессия
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