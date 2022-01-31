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"Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить свои". Боррель рассказал о санкциях против РФ и поиске альтернативных поставщиков газа

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Санкции ЕС принесут "серьезные затраты российской экономике и финансовой системе", обещает Боррель
Санкции ЕС принесут "серьезные затраты российской экономике и финансовой системе", обещает Боррель
Фото: EPA

В ЕС готовы вводить серьезные санкции против России в случае нового нападения на Украину. Об этом 30 января написал в своем блоге высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Россия ведет войну нервов – поэтому мы должны сохранить свои. В этом противостоянии мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути", – написал Боррель и выразил сожаление по поводу решения российских властей запретить въезд в Россию неустановленному числу представителей государств – членов и институтов ЕС, которое "продолжает подогревать атмосферу напряженности в Европе, вместо того чтобы способствовать деэскалации".

Он подчеркнул, что Европа, как и США, выбирает мирные решения, предлагает России идти по пути переговоров, а не вооруженной агрессии, и сама готова двигаться вперед, "если Россия снизит эскалацию своей агрессии в отношении Украины и подойдет к дискуссиям о безопасности в Европе взвешенно и на взаимной основе".

В то же время, по словам Борреля, Евросоюз рассматривает все варианты "на случай, если дипломатия потерпит неудачу". В частности, ЕС обсуждает с США, Катаром и Азербайджаном поставки газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки.

"В рамках нашей работы над сдерживанием мы продвинулись в подготовке ответных высокоэффективных мер, которые принесут серьезные затраты российской экономике и финансовой системе", – написал Боррель.

Он добавил, что рассматриваются меры экспортного контроля, которые бы имели долгосрочный эффект, не позволяя России получить товары, которые ей нужны для реализации своих стратегических амбиций.

"Государства – члены совета будут принимать решения на основе моего предложения как высокого представителя. Я тесно сотрудничаю с Еврокомиссией, чтобы гарантировать, что наше совместное предложение по мерам по имплементации немедленно последует за моим первым предложением по введению экономических и финансовых санкций, чтобы в случае необходимости решения были приняты как можно скорее", – пояснил Боррель.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в конце января сообщила, что страна готовит "улучшение законодательства о санкциях",в результате которого "любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью". Она не исключила, что более жесткие санкции могут включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов в Великобритании.

Теги: Россия, санкции, Еврокомиссия, российская агрессия, дипломаты, Евросоюз, Жозеп Боррель
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