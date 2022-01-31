Данилов – министру обороны Канады: Нам нужно оружие для защиты

Во время встречи они обсудили в частности наращивание российских военных сил у границ Украины. Данилов сказал, что ситуация с безопасностью на фоне возможного вторжения РФ остается сложной. Он подчеркнул, что Украины готова к любому развитию событий.

Секретарь СНБО также отметил важность помощи Украине в противодействии гибридной агрессии РФ.

"Нам нужно оружие для защиты, ведь это вопрос защиты демократии", – заявил он.

Ананд заверила, что Канада "поддерживала и будет поддерживать Украину" и готова оказывать всестороннюю помощь.

Данилов поблагодарил министра обороны Канады за продление программы UNIFIER и увеличение численности личного состава миссии в Украине.

Ананд прибыла в Киев с двухдневным визитом 30 января.