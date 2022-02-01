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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД Украины подвели итоги заседания Совбеза ООН

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Большинство в Совбезе ООН подтвердило неприемлемость наращивания российских войск на границе с Украиной, заявили в МИД
Большинство в Совбезе ООН подтвердило неприемлемость наращивания российских войск на границе с Украиной, заявили в МИД
Фото: depositphotos.com

Заседание Совета Безопасности ООН 31 января стало важным шагом для сдерживания новой волны вооруженной агрессии РФ против Украины, считают в Министерстве иностранных дел Украины. Официальный комментарий опубликован 31 января на сайте ведомства.

"Дискуссия четко показала позиции и подходы членов международного сообщества и руководства ООН по поводу серьезнейшего кризиса безопасности в Европе, созданного в результате временной оккупации Россией Крыма и осуществления ею вооруженной агрессии на Донбассе", – говорится в комментарии.

Отмечается, что, несмотря на попытку России воспрепятствовать проведению этого заседания, Совбезу удалось надлежащим образом продемонстрировать ответственное отношение к превентивной дипломатии в соответствии с разделом VI Устава ООН, уполномочивающим Совбез рассматривать любую ситуацию, угрожающую международному миру и безопасности.

"Итоги заседания показали принципиальную позицию подавляющего большинства членов СБ ООН о неприемлемости беспрецедентного наращивания российских наступательных вооружений, сил и средств на украинско-российской и украинско-белорусской границах", – подчеркнули в министерстве.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не собирается совершать какую-либо наступательную операцию ни в зоне украинско-российского вооруженного конфликта на Донбассе, ни на границе с РФ, и сделает все возможное, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России.

В ходе заседания делегация Украины подчеркнула, что украинская сторона требует от РФ подтверждения практическими действиями российских заявлений об отсутствии намерений расширять вооруженную агрессию против Украины.

"Никакие заявления не могут подменить реальные шаги, такие как отвод войск и прекращение огня", – указывают в МИД.

Также отмечается, что тезис российской делегации о нежелании видеть Украину в НАТО противоречит неотъемлемому суверенному праву Украины выбирать собственные меры безопасности, включая договоры о союзах, которые Россия не имеет права подвергать сомнению.

В МИД обратили внимание на "попытки отдельных членов Совбеза представить обсуждение как противостояние США и РФ" и подчеркнули, что они являются попыткой отвести внимание международного сообщества от агрессивных действий РФ против Украины и Европы в целом.

"Считаем выход российского постпреда из зала до завершения заседания не только неуважением обсуждаемого вопроса, но и пренебрежительным отношением к Совету Безопасности ООН как органу, призванному рассматривать угрозы международному миру и безопасности", – добавили в МИД Украины.

Контекст:

31 января Совет Безопасности ООН по инициативе США провел открытое заседание, посвященное агрессии России по отношению к Украине. Против этого заседания выступал Китай, как и сама Россия

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в ходе заседания Совбеза ООН, что Россия угрожала военными действиями в случае, если ее требования не будут выполнены. Видимо, речь идет о требованиях Москвы к США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности.

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки сказал, что разворачивание военного контингента России у границы с Украиной является самым масштабным в Европе за последние 10 лет.

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер предупредил Россию, что любое новое ее вторжение в Украину повлечет серьезные последствия и Евросоюз уже работает над пакетом ограничительных мер.

Постпред России в ООН Василий Небензя выразил мнение, что отказ от вступления Украины в НАТО может положительно повлиять на ситуацию с безопасностью в Европе и всем мире.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина стремится к миру и не имеет агрессивных намерений, в то время как "видим российскую кампанию по дезинформации, включая ложные обвинения в том, что Украина планирует военную атаку". Кислица отметил, что Украина верит не декларациям РФ, а только ее практическим действиям, "только отведению войск".

Перед выступлением Кислицы Небензя покинул зал заседаний.

Теги: Россия, МИД, ООН, МИД Украины, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, российская агрессия, война в Украине, Василий Небензя
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