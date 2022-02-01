В МИД Украины подвели итоги заседания Совбеза ООН

Большинство в Совбезе ООН подтвердило неприемлемость наращивания российских войск на границе с Украиной, заявили в МИД Фото: depositphotos.com

"Дискуссия четко показала позиции и подходы членов международного сообщества и руководства ООН по поводу серьезнейшего кризиса безопасности в Европе, созданного в результате временной оккупации Россией Крыма и осуществления ею вооруженной агрессии на Донбассе", – говорится в комментарии.

Отмечается, что, несмотря на попытку России воспрепятствовать проведению этого заседания, Совбезу удалось надлежащим образом продемонстрировать ответственное отношение к превентивной дипломатии в соответствии с разделом VI Устава ООН, уполномочивающим Совбез рассматривать любую ситуацию, угрожающую международному миру и безопасности.

"Итоги заседания показали принципиальную позицию подавляющего большинства членов СБ ООН о неприемлемости беспрецедентного наращивания российских наступательных вооружений, сил и средств на украинско-российской и украинско-белорусской границах", – подчеркнули в министерстве.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не собирается совершать какую-либо наступательную операцию ни в зоне украинско-российского вооруженного конфликта на Донбассе, ни на границе с РФ, и сделает все возможное, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России.

В ходе заседания делегация Украины подчеркнула, что украинская сторона требует от РФ подтверждения практическими действиями российских заявлений об отсутствии намерений расширять вооруженную агрессию против Украины.

"Никакие заявления не могут подменить реальные шаги, такие как отвод войск и прекращение огня", – указывают в МИД.

Также отмечается, что тезис российской делегации о нежелании видеть Украину в НАТО противоречит неотъемлемому суверенному праву Украины выбирать собственные меры безопасности, включая договоры о союзах, которые Россия не имеет права подвергать сомнению.

В МИД обратили внимание на "попытки отдельных членов Совбеза представить обсуждение как противостояние США и РФ" и подчеркнули, что они являются попыткой отвести внимание международного сообщества от агрессивных действий РФ против Украины и Европы в целом.

"Считаем выход российского постпреда из зала до завершения заседания не только неуважением обсуждаемого вопроса, но и пренебрежительным отношением к Совету Безопасности ООН как органу, призванному рассматривать угрозы международному миру и безопасности", – добавили в МИД Украины.