В России "Сбер" провел учения на случай санкций США – СМИ

По данным "Коммерсанта", на учениях моделировалось в том числе, отключение банка от поддержки зарубежных поставщиков: Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel.

Один из собеседников издания рассказал, что "Сбер" также планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных.

В самом банке и других крупных банках не ответили на вопросы об учениях, как и в Microsoft, Oracle и Intel.

Nvidia заявила, что их бизнес находится вне политики. "Продолжали и будем продолжать поддерживать пользователей наших технологий во всем мире, включая Россию", – пообещали в компании.

Источник "Коммерсанта" в правительстве сообщил, что власти прорабатывают возможные сценарии на случай ограничения поставок в Россию микросхем, а также отключения российских предприятий от поддержи зарубежного ПО.

О том, что санкции США в случае нового вторжения России в Украину могут включать ограничения на экспорт микросхем, сообщало Reuters. Также, по данным Reuters, ограничения могут коснуться поставок в Россию смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей.

Bloomberg писал 29 января, что США и Евросоюз почти согласовали санкции на случай вторжения в Украину. Среди возможных ограничений – торговые меры против ключевых товаров и секторов российской экономики, финансовые санкции, в том числе против российского госдолга, и персональные санкции против руководства России.

Опрошенные "Коммерсантом" представители отраслевых ассоциаций в России считают необходимым форсировать импортозамещение как электроники, так и софта. Однако глава совета директоров "Базальт СПО" Алексей Смирнов заявил, что сами западные поставщики, как SAP и Oracle, будут сопротивляться санкциям, так как уход из России станет для них "потерей достаточно большого рынка".