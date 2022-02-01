В России "Сбер" провел учения на случай санкций США – СМИ

По данным "Коммерсанта", на учениях моделировалось в том числе, отключение банка от поддержки зарубежных поставщиков: Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel.
Один из собеседников издания рассказал, что "Сбер" также планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных.
В самом банке и других крупных банках не ответили на вопросы об учениях, как и в Microsoft, Oracle и Intel.
Nvidia заявила, что их бизнес находится вне политики. "Продолжали и будем продолжать поддерживать пользователей наших технологий во всем мире, включая Россию", – пообещали в компании.
Источник "Коммерсанта" в правительстве сообщил, что власти прорабатывают возможные сценарии на случай ограничения поставок в Россию микросхем, а также отключения российских предприятий от поддержи зарубежного ПО.
О том, что санкции США в случае нового вторжения России в Украину могут включать ограничения на экспорт микросхем, сообщало Reuters. Также, по данным Reuters, ограничения могут коснуться поставок в Россию смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей.
Bloomberg писал 29 января, что США и Евросоюз почти согласовали санкции на случай вторжения в Украину. Среди возможных ограничений – торговые меры против ключевых товаров и секторов российской экономики, финансовые санкции, в том числе против российского госдолга, и персональные санкции против руководства России.
Опрошенные "Коммерсантом" представители отраслевых ассоциаций в России считают необходимым форсировать импортозамещение как электроники, так и софта. Однако глава совета директоров "Базальт СПО" Алексей Смирнов заявил, что сами западные поставщики, как SAP и Oracle, будут сопротивляться санкциям, так как уход из России станет для них "потерей достаточно большого рынка".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
В связи с эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.
27 января Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Великобритания и ЕС при поддержке США готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов, если Кремль начнет полномасштабное вторжение в Украину.
Президент США Джо Байден не исключал и прямых санкций против президента РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.