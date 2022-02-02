ГОРДОН
 
 
МИР

СМИ опубликовали текст письменного ответа США и НАТО – РФ по "гарантиям безопасности"

США и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике "Открытых дверей" в НАТО
США и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике "Открытых дверей" в НАТО
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине, а также начать диалог с Москвой по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности.

Об этом говорится в тексте конфиденциальных ответов США и НАТО России по так называемым гарантиям безопасности, которые 2 февраля опубликовало испанское издание El País

Отмечается, что Штаты и Альянс среди прочего готовы: обсудить с РФ меры по укреплению доверия при проведении учений в Европе; начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод российских войск из Крыма, Молдовы и Грузии; продолжить работу в рамках Совета Россия – НАТО; обсудить возможность доступа российским инспекциям к военным объектам в Румынии и Польше в обмен на осмотр объектов в РФ; рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

Вашингтон также готов обсуждать с Москвой неразмещение крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и в Польше.

"Позиция правительства США состоит в том, что прогресс по этим вопросам может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины", – сказано в ответе США.

В то же время в письме от НАТО говорится, что Альянс не хочет конфронтации с Россией, но не пойдет на компромисс по принципам, на которых основываются Альянс и безопасность в Европе и Северной Америке.

"Россия нарушила доверие, лежащее в основе нашего сотрудничества, и бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности", – заявили в НАТО.

В Альянсе отметили, что отказ от наращивания военной мощи РФ в Украине и вблизи нее будет иметь важное значение для существенного прогресса.

"Мы твердо убеждены в том, что напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии, а не посредством угроз или применения силы, – говорится в документе от НАТО. – Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, в пределах ее международно признанных границ".

США и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике "Открытых дверей" в НАТО в соответствии со ст. 10 Вашингтонского договора.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности". 

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 26 января, что в подготовке ответа России активно участвовал президент США Джо Байден.

"Мы будем поддерживать принцип открытых дверей в НАТО. Это обязательство, которое мы должны соблюдать. Нет никаких уступок, изменений в позиции США в этом документе. Нет изменений и не будет изменений", – подчеркнул госсекретарь.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО также передал свой ответ России. По его словам, есть три направления, по которым Альянс может сотрудничать с Россией. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. Также Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ответ США России по "гарантиям безопасности" в части Украины не вызывает возражений.

Американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял 27 января, что содержание ответа США "в самое ближайшее время станет известно широкой общественности". По его словам, в документе нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января 2022 года в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, НАТО, переговоры, вооружение, угрозы, Европа, ракеты, архитектура, безопасность, ограничения, суверенитет, соглашение, войска, сотрудничество, письмо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Подделавшая справку ради встречи с Путиным 66-летняя Орнелла Мути заявила, что планирует получить российское гражданство
Подделавшая справку ради встречи с Путиным 66-летняя Орнелла Мути заявила, что планирует получить российское гражданство
"Лучший момент", "Кирпичный сортир". 63-летняя Мадонна снялась, сидя на унитазе
"Лучший момент", "Кирпичный сортир". 63-летняя Мадонна снялась, сидя на унитазе
"Рискуете, что найдут вашу квартиру в Лондоне". Тина Кароль крупным планом показала голые ноги на фоне панорамного окна с видом на город
"Рискуете, что найдут вашу квартиру в Лондоне". Тина Кароль крупным планом показала голые ноги на фоне панорамного окна с видом на город
"Очень красивая". 55-летняя Хайек снялась в топе с "хищным" принтом
"Очень красивая". 55-летняя Хайек снялась в топе с "хищным" принтом
40-летняя Спирс восхитила молодого жениха, записав видео в фитнес-зале в просвечивающемся топе и мини-шортах
40-летняя Спирс восхитила молодого жениха, записав видео в фитнес-зале в просвечивающемся топе и мини-шортах
"Как тебя занесло туда?", "Пополнела". Maruv, которой приписывают беременность, показала фото в красном латексе
"Как тебя занесло туда?", "Пополнела". Maruv, которой приписывают беременность, показала фото в красном латексе
  "Вялый член приветливо машет головкой". Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео
  "Вялый член приветливо машет головкой". Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео
"Жаркая мама в красном". Рианна опубликовала первое фото после новости о ее беременности
"Жаркая мама в красном". Рианна опубликовала первое фото после новости о ее беременности
Ани Лорак даст два концерта в Харькове. В анонсе ее назвали "голосом поколений"
Ани Лорак даст два концерта в Харькове. В анонсе ее назвали "голосом поколений"
"Словно богиня", "Эта малышка великолепна". Michelle Andrade в купальнике пробежалась на пляже перед камерой
"Словно богиня", "Эта малышка великолепна". Michelle Andrade в купальнике пробежалась на пляже перед камерой
"Мальвина уже не та", "Губищи утиные тебя изуродовали!" Седокова удивила сеть переменами во внешности
"Мальвина уже не та", "Губищи утиные тебя изуродовали!" Седокова удивила сеть переменами во внешности
"Слушай, ты моя ровесница, но выглядишь на 20", "Она живет своей лучшей жизнью". 52-летняя Зета-Джонс показала свою утреннюю тренировку
"Слушай, ты моя ровесница, но выглядишь на 20", "Она живет своей лучшей жизнью". 52-летняя Зета-Джонс показала свою утреннюю тренировку
48-летняя Клум надела платье с ушами на груди
48-летняя Клум надела платье с ушами на груди
"Я сожалею о боли, которую причинила". Голдберг оправдалась за свое скандальное высказывание о Холокосте
"Я сожалею о боли, которую причинила". Голдберг оправдалась за свое скандальное высказывание о Холокосте
"Милашка в розовом", "Мода меняется, а стиль остается". Лопес сменила три образа во время съемки для американского издания. Фото
"Милашка в розовом", "Мода меняется, а стиль остается". Лопес сменила три образа во время съемки для американского издания. Фото
"Купальник ужасный", "Вы как наденете на себя что-то непонятное". В сети обсуждают пляжные фото Подольской
"Купальник ужасный", "Вы как наденете на себя что-то непонятное". В сети обсуждают пляжные фото Подольской
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (101620)
2
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах (79360)
3
"Сиськотряс", "Сиси бы поменьше". Семенович потрусила грудью в декольте во время танца (74429)
4
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (69027)
5
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (56459)
6
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева снялась в эротическом ролике (47029)
7
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (45108)
8
74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд (42472)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS