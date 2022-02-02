СМИ опубликовали текст письменного ответа США и НАТО – РФ по "гарантиям безопасности"

США и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике "Открытых дверей" в НАТО Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в тексте конфиденциальных ответов США и НАТО России по так называемым гарантиям безопасности, которые 2 февраля опубликовало испанское издание El País.

Отмечается, что Штаты и Альянс среди прочего готовы: обсудить с РФ меры по укреплению доверия при проведении учений в Европе; начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод российских войск из Крыма, Молдовы и Грузии; продолжить работу в рамках Совета Россия – НАТО; обсудить возможность доступа российским инспекциям к военным объектам в Румынии и Польше в обмен на осмотр объектов в РФ; рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

Вашингтон также готов обсуждать с Москвой неразмещение крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и в Польше.

"Позиция правительства США состоит в том, что прогресс по этим вопросам может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины", – сказано в ответе США.

В то же время в письме от НАТО говорится, что Альянс не хочет конфронтации с Россией, но не пойдет на компромисс по принципам, на которых основываются Альянс и безопасность в Европе и Северной Америке.

"Россия нарушила доверие, лежащее в основе нашего сотрудничества, и бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности", – заявили в НАТО.

В Альянсе отметили, что отказ от наращивания военной мощи РФ в Украине и вблизи нее будет иметь важное значение для существенного прогресса.

"Мы твердо убеждены в том, что напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии, а не посредством угроз или применения силы, – говорится в документе от НАТО. – Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, в пределах ее международно признанных границ".

США и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике "Открытых дверей" в НАТО в соответствии со ст. 10 Вашингтонского договора.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности".

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 26 января, что в подготовке ответа России активно участвовал президент США Джо Байден.

"Мы будем поддерживать принцип открытых дверей в НАТО. Это обязательство, которое мы должны соблюдать. Нет никаких уступок, изменений в позиции США в этом документе. Нет изменений и не будет изменений", – подчеркнул госсекретарь.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО также передал свой ответ России. По его словам, есть три направления, по которым Альянс может сотрудничать с Россией. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. Также Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ответ США России по "гарантиям безопасности" в части Украины не вызывает возражений.

Американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял 27 января, что содержание ответа США "в самое ближайшее время станет известно широкой общественности". По его словам, в документе нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.