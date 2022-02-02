Блинкен призвал Россию к деэскалации на границе с Украиной – Госдепартамент США

США будут готовы к диалогу, если Россия снизит эскалацию своей агрессии к Украине, заявил Блинкен Фото: EPA

Как отметил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, Блинкен сообщил Лаврову о готовности США на двухсторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности.

Также госсекретарь США подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и праву всех государств определять собственную внешнюю политику.

"Блинкен призвал Россию к немедленной деэскалации и выводу войск и техники от границы Украины", – говорится в сообщении.