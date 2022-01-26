Никакие варианты санкций против Путина не исключаются – Блинкен

США рассмотрят возможность введения персональных санкций против Путина, если Россия вторгнется в Украину Фото: ЕРА

Блинкен заявил, что у США и союзников есть общие обязательства защищать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

"Что касается санкций, как сказал президент [США Джо Байдена], не исключаются никакие варианты. Могу сказать, что шаги, которые мы предпримем вместе [с союзниками], быстро повлияют на вещи, которые беспокоят президента Путина, которые ему дороги, в том числе способность России действовать в сфере экономики и финансов, развивать технологии в таких секторах, которые наиболее важны – оборона, хайтек", – пояснил госсекретарь.

25 января Байден заявил, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против Путина, если Россия вторгнется в Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 25 января, что Запад потребует "непомерную цену" за любое вторжение России в Украину, в том числе путем введения жестких экономических санкций.

26 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по усилению санкций против России, если войска РФ начнут новое вторжение в Украину. Ограничения могут коснуться непосредственно Путина.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 26 января, комментируя заявления о возможном введении санкций против Путина, назвал постановку вопроса "деструктивной политически". По словам Пескова, введение санкций против российского руководства не будет "болезненным".