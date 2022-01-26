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Никакие варианты санкций против Путина не исключаются – Блинкен

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США рассмотрят возможность введения персональных санкций против Путина, если Россия вторгнется в Украину
США рассмотрят возможность введения персональных санкций против Путина, если Россия вторгнется в Украину
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 января во время пресс-конференции заявил, что в случае вторжения РФ в Украину никакие варианты санкций против президента России Владимира Путина не исключаются, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Блинкен заявил, что у США и союзников есть общие обязательства защищать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

"Что касается санкций, как сказал президент [США Джо Байдена], не исключаются никакие варианты. Могу сказать, что шаги, которые мы предпримем вместе [с союзниками], быстро  повлияют на вещи, которые беспокоят президента Путина, которые ему дороги, в том числе способность России действовать в сфере экономики и финансов, развивать технологии в таких секторах, которые наиболее важны – оборона, хайтек", – пояснил госсекретарь.

25 января Байден заявил, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против Путина, если Россия вторгнется в Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 25 января, что Запад потребует "непомерную цену" за любое вторжение России в Украину, в том числе путем введения жестких экономических санкций.

26 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по усилению санкций против России, если войска РФ начнут новое вторжение в Украину. Ограничения могут коснуться непосредственно Путина.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 26 января, комментируя заявления о возможном введении санкций против Путина, назвал постановку вопроса "деструктивной политически". По словам Пескова, введение санкций против российского руководства не будет "болезненным".

Контекст:

В марте 2021 года Россия начала стягивать войска к украинской границе и в оккупированный Крым. 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за три недели РФ перебросила к западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь наращивает численность войск у границ с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в 200-километровой зоне от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряженности.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, сказал, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

В опубликованном 20 января 2022 года интервью The Washington Post Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. "То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", – подчеркнул спикер главы государства.

24 января Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе и причин для паники нет.

Министр обороны Украины Алексей Резников 25 января заявил, что на сегодня нет информации о сформированной Россией ударной группировке для вторжения в Украину. Однако это не значит, что такого не может произойти в будущем, поэтому угроза сохраняется, добавил он. В то же время глава Минобороны уверен, что ВСУ "готовы дать отпор врагу" и готовить "тревожный чемоданчик" украинцам не нужно.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, санкции, Джо Байден, экономика, вторжение, Энтони Блинкен, финансы, ограничения, суверенитет
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