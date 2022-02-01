В МИД РФ опровергли передачу письменного ответа на предложения США по безопасности

The Washington Post и CNN со ссылкой на представителей Госдепартамента США сообщили, что США получили письменный ответ из Москвы после того, как отправили собственный ответ на предложения по "гарантиям безопасности". Чиновники отказались раскрыть подробности письма.
Грушко сказал, что это "не соответствует действительности".
Агентство со ссылкой на источники пишет, что Россия еще готовит "сводный" ответ США и НАТО. Собеседник сказал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправил послание западным коллегам, в частности госсекретарю Энтони Блинкену, но оно касалось "понимания принципа неделимости безопасности" и это "еще не ответ как таковой".
17 декабря 2021 года на фоне наращивания войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
26 января посол США передал России письменный ответ на требования по "гарантиям безопасности". Ранее в Госдепе заверяли, что в этот ответ будет включено мнение Украины.
Документ официально не публиковался, но публичная реакция России на него была негативной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не увидел в ответе США "позитивной реакции по главному вопросу", а спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что нельзя сказать, что российские "взгляды были приняты во внимание или что была продемонстрирована готовность принять во внимание нашу озабоченность", сообщали "РИА Новости".
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО не собирается идти на уступки в вопросе того, кого принимать в Альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января сказал, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.