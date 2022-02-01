В МИД РФ опровергли передачу письменного ответа на предложения США по безопасности

The Washington Post и CNN со ссылкой на представителей Госдепартамента США сообщили, что США получили письменный ответ из Москвы после того, как отправили собственный ответ на предложения по "гарантиям безопасности". Чиновники отказались раскрыть подробности письма.

Грушко сказал, что это "не соответствует действительности".

Агентство со ссылкой на источники пишет, что Россия еще готовит "сводный" ответ США и НАТО. Собеседник сказал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправил послание западным коллегам, в частности госсекретарю Энтони Блинкену, но оно касалось "понимания принципа неделимости безопасности" и это "еще не ответ как таковой".