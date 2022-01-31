Блинкен и Лавров могут провести новые переговоры на следующей неделе – Нуланд

Нуланд подчеркнула, что признаков деэскалации со стороны РФ США пока не видят Фото: EPA

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, поговорят на следующей неделе", – сказала Нуланд.

Она отметила, что США видят признаки заинтересованности России в обсуждении предложений, представленных США.

При этом в Госдепартаменте США по-прежнему считают, что президент РФ Владимир Путин все еще не решил окончательно, что он будет делать дальше, но "оставил для себя все варианты".

На вопрос, видны ли какие-то признаки деэскалации, Нуланд подчеркнула, что Россия, напротив, стянула к украинской границе еще больше войск.