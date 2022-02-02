В Беларуси стартовал первый этап совместных с Россией военных учений

В учениях будут участвовать танки, БМП, артиллерия и противотанковые расчеты Фото: function.mil.ru

Военные приступили к этапу боевого слаживания на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский".

В учениях будут участвовать танки, БМП, артиллерия и противотанковые расчеты. Войска стран отработают приемы и способы боевых действий и проверят свои тактики обороны гособъектов от условного врага и защиту границу в воздушном пространстве.

Второй этап учений стартует 10 февраля и продлится до 20 февраля. На этом этапе войска России и Беларуси будут отражать условную "внешнюю агрессию" армий и также проведут учения по "противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства".