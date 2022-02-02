В Беларуси стартовал первый этап совместных с Россией военных учений

Военные приступили к этапу боевого слаживания на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский".
В учениях будут участвовать танки, БМП, артиллерия и противотанковые расчеты. Войска стран отработают приемы и способы боевых действий и проверят свои тактики обороны гособъектов от условного врага и защиту границу в воздушном пространстве.
Второй этап учений стартует 10 февраля и продлится до 20 февраля. На этом этапе войска России и Беларуси будут отражать условную "внешнюю агрессию" армий и также проведут учения по "противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства".
29 декабря президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подтвердили планы о проведении совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.
17 января 2022 года Лукашенко заявил, что "идет наращивание военного контингента на южных границах" Беларуси, имея в виду сосредоточивание подразделений МВД Украины из-за миграционного кризиса на границах белорусского государства.
"Украина продолжает наращивать силы, сосредоточивая подразделения Национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси.
18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые пройдут в феврале.
В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".
24 января Лукашенко пообещал, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу".
Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.