ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси стартовал первый этап совместных с Россией военных учений

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В учениях будут участвовать танки, БМП, артиллерия и противотанковые расчеты
В учениях будут участвовать танки, БМП, артиллерия и противотанковые расчеты
Фото: function.mil.ru

В Беларуси стартовал первый этап военных учений "Союзная решимость – 2022", который продлится до 9 февраля. Об этом сообщает минобороны России.

Военные приступили к этапу боевого слаживания на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский".

В учениях будут участвовать танки, БМП, артиллерия и противотанковые расчеты. Войска стран отработают приемы и способы боевых действий и проверят свои тактики обороны гособъектов от условного врага и защиту границу в воздушном пространстве.

Второй этап учений стартует 10 февраля и продлится до 20 февраля. На этом этапе войска России и Беларуси будут отражать условную "внешнюю агрессию" армий и также проведут учения по "противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства".

Контекст:

29 декабря президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подтвердили планы о проведении совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.

17 января 2022 года Лукашенко заявил, что "идет наращивание военного контингента на южных границах" Беларуси, имея в виду сосредоточивание подразделений МВД Украины из-за миграционного кризиса на границах белорусского государства.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредоточивая подразделения Национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси. 

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые пройдут в феврале. 

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

24 января Лукашенко пообещал, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, военные, танки, военные учения, артиллерия, полигон, БМП
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Сусідка". Гордон сыграл самого себя в украинской романтической комедии. Видео
  "Сусідка". Гордон сыграл самого себя в украинской романтической комедии. Видео
"Люблю, потому что приятно". Семенович позировала в постели и ответила про секс на первой встрече
"Люблю, потому что приятно". Семенович позировала в постели и ответила про секс на первой встрече
"Гриша, ты нежный". Никитюк снялась в обнимку с ведущим шоу "Холостячка"
"Гриша, ты нежный". Никитюк снялась в обнимку с ведущим шоу "Холостячка"
"Жопа шикарна", "Клевый попчик!" Бузова показала пятую точку
"Жопа шикарна", "Клевый попчик!" Бузова показала пятую точку
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини
"Пацанчики", "Какая модная стрижка". Владимир Кличко показал, как они с братом выглядели в юности
"Пацанчики", "Какая модная стрижка". Владимир Кличко показал, как они с братом выглядели в юности
Продюсер Поляковой Ясинский озвучил причину, по которой известные артисты отказываются от участия в нацотборе на "Евровидение"
Продюсер Поляковой Ясинский озвучил причину, по которой известные артисты отказываются от участия в нацотборе на "Евровидение"
"Соски торчат", "Распустила висячие лепехи". Звезда "Дома 2" Бузова снялась без бюстгальтера
"Соски торчат", "Распустила висячие лепехи". Звезда "Дома–2" Бузова снялась без бюстгальтера
Подделавшая справку ради встречи с Путиным 66-летняя Орнелла Мути заявила, что планирует получить российское гражданство
Подделавшая справку ради встречи с Путиным 66-летняя Орнелла Мути заявила, что планирует получить российское гражданство
"Лучший момент", "Кирпичный сортир". 63-летняя Мадонна снялась, сидя на унитазе
"Лучший момент", "Кирпичный сортир". 63-летняя Мадонна снялась, сидя на унитазе
"Рискуете, что найдут вашу квартиру в Лондоне". Тина Кароль крупным планом показала ноги на фоне панорамного окна с видом на город
"Рискуете, что найдут вашу квартиру в Лондоне". Тина Кароль крупным планом показала ноги на фоне панорамного окна с видом на город
"Очень красивая". 55-летняя Хайек снялась в топе с "хищным" принтом
"Очень красивая". 55-летняя Хайек снялась в топе с "хищным" принтом
40-летняя Спирс восхитила молодого жениха, записав видео в фитнес-зале в просвечивающемся топе и мини-шортах
40-летняя Спирс восхитила молодого жениха, записав видео в фитнес-зале в просвечивающемся топе и мини-шортах
"Как тебя занесло туда?", "Пополнела". Maruv, которой приписывают беременность, показала фото в красном латексе
"Как тебя занесло туда?", "Пополнела". Maruv, которой приписывают беременность, показала фото в красном латексе
  Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео
  Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео
"Жаркая мама в красном". Рианна опубликовала первое фото после новости о ее беременности
"Жаркая мама в красном". Рианна опубликовала первое фото после новости о ее беременности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (105479)
2
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак снялась в откровенном бикини (80503)
3
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (69505)
4
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (63732)
5
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (50164)
6
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева снялась в эротическом ролике (47462)
7
74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд (42586)
8
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях мужчины (36834)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS