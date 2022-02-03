"Седьмая "птица". В Украину прибыл еще один самолет с военной помощью от США

Очередной самолет с военной помощью от США прибыл в Украину 3 февраля Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

"В Борисполе приземлилась седьмая американская "птица"! На этот раз – 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное – это еще не конец! Продолжение следует", – написал министр.

The 7th * bird landed in Boryspil! On this time - 85 tons of combat ammunition for grenade launchers. So, its a great news, but the most importantly - this is not the end! To be continued * @WhiteHouse @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense @ArmedForcesUkr pic.twitter.com/mu6CRVFXR6 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2022

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. С тех пор прибыло еще пять самолетов.