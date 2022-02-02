"Будет еще больше". Кулеба заявил, что Украина продолжит получать оружие от партнеров

Кулеба: Украина будет еще сильнее, соответственно, желания у России нападать будет меньше Фото: EPA

"Оружия будет еще больше. Там у нас есть очень позитивная динамика, и это тоже большое отличие между сейчас и 2014 годом", – сказал он.

Кулеба добавил, что некоторые страны в процессе определения, какое именно оружие они могут предоставить Украине.

"Поэтому я могу подтвердить, что оружия будет еще больше, Украина будет еще сильнее, соответственно, желания у России нападать будет меньше", – заявил он.