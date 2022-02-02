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"Будет еще больше". Кулеба заявил, что Украина продолжит получать оружие от партнеров

Кулеба: Украина будет еще сильнее, соответственно, желания у России нападать будет меньше
Кулеба: Украина будет еще сильнее, соответственно, желания у России нападать будет меньше
Фото: EPA

Украина продолжит получать оружие от партнеров. Об этом на брифинге 2 января в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".

"Оружия будет еще больше. Там у нас есть очень позитивная динамика, и это тоже большое отличие между сейчас и 2014 годом", – сказал он.

Кулеба добавил, что некоторые страны в процессе определения, какое именно оружие они могут предоставить Украине.

"Поэтому я могу подтвердить, что оружия будет еще больше, Украина будет еще сильнее, соответственно, желания у России нападать будет меньше", – заявил он.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия, Польша и другие государства.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – Моравецкий заявил, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку". Он также сказал, что Польша предоставит Украине "адекватную угрозе поддержку".

Кулеба называл Польшу в числе стран, которые выделили дополнительную оборонную поддержку и поддержку по безопасности ВСУ. По словам главы МИД, "каждый партнер может помочь Украине по-своему".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, МИД Украины, вооружение, военная помощь, Дмитрий Кулеба
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