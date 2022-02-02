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"Резников сказал неправду". Береза опубликовал письмо, в котором Украина просит Германию о поставке касок

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Борислав Береза: В письме украинская сторона выражает прямую просьбу к Германии рассмотреть вопрос о поставках нам военных касок и бронежилетов как технической или гуманитарной помощи
Борислав Береза: В письме украинская сторона выражает прямую просьбу к Германии рассмотреть вопрос о поставках нам военных касок и бронежилетов как технической или гуманитарной помощи
Фото: Borislav Bereza / Facebook

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сделал неправдивое заявление о том, что Украина не просила о поставках касок из Германии, заявил в Facebook народный депутат VIII созыва Борислав Береза. Он опубликовал письмо, адресованное Федеральному министерству обороны Германии за подписью атташе по вопросам обороны посольства Украины.

"Тотальный непрофессионализм и некомпетентность – это отличительная черта моносброда. И штука эта крайне заразная. Как и привычка сотрясать воздух или говорить то, что не является правдой. И эту заразу периодически подхватывают члены команды. На этот раз она поразила главу Минобороны Алексея Резникова. Хотя раньше он успешно ее избегал. Все помнят заявление Германии о передаче 5000 касок? Комментируя это заявление в интервью LB.ua Резников заявил, что Украина точно не просила Германию именно о касках. А потом добавил: "Я думаю, они пытаются найти какой-то вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом", – напомнил политик.

Он сообщил, что это вызвало возмущение у его немецких коллег, которые указали на то, что заявление Резникова – неправда.

"Вот письмо, адресованное Федеральному министерству обороны Германии, за подписью атташе по вопросам обороны посольства Украины. И в этом письме украинская сторона выражает прямую просьбу к Германии рассмотреть вопрос о поставках нам военных касок и бронежилетов как технической или гуманитарной помощи. Так что Резников сказал неправду. Не буду строить догадки, почему. Но это точно не усилит Украину и не поможет нам в сотрудничестве с нашими партнерами. У меня есть претензии к Германии из-за достаточно пассивной позиции, из-за того, что она отказывается не только поставлять оружие, но и блокирует поставки других стран, которым требуется одобрение Германии", – подчеркнул Береза.

Экс-нардеп убежден, что такое заявление Резникова играет против Украины.

"Когда есть подобные моменты, то это повод для углубления работы и для устранения противоречий. Но это не повод говорить неправду и еще больше портить отношения с нашим стратегическим партнером. В этой крайне напряженной ситуации, в которой мы сейчас находимся, подобное поведение власти в любом случае играют против нас. А это недопустимо", – резюмировал Борислав Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7691850630840976

Контекст:

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства. Резников отреагировал на эту поставку в интервью, опубликованном 31 января.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Но Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.

Теги: Германия, оружие, Борислав Береза, ФРГ, военная помощь, оборона, Алексей Резников
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