"Резников сказал неправду". Береза опубликовал письмо, в котором Украина просит Германию о поставке касок

Борислав Береза: В письме украинская сторона выражает прямую просьбу к Германии рассмотреть вопрос о поставках нам военных касок и бронежилетов как технической или гуманитарной помощи Фото: Borislav Bereza / Facebook

"Тотальный непрофессионализм и некомпетентность – это отличительная черта моносброда. И штука эта крайне заразная. Как и привычка сотрясать воздух или говорить то, что не является правдой. И эту заразу периодически подхватывают члены команды. На этот раз она поразила главу Минобороны Алексея Резникова. Хотя раньше он успешно ее избегал. Все помнят заявление Германии о передаче 5000 касок? Комментируя это заявление в интервью LB.ua Резников заявил, что Украина точно не просила Германию именно о касках. А потом добавил: "Я думаю, они пытаются найти какой-то вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом", – напомнил политик.

Он сообщил, что это вызвало возмущение у его немецких коллег, которые указали на то, что заявление Резникова – неправда.

"Вот письмо, адресованное Федеральному министерству обороны Германии, за подписью атташе по вопросам обороны посольства Украины. И в этом письме украинская сторона выражает прямую просьбу к Германии рассмотреть вопрос о поставках нам военных касок и бронежилетов как технической или гуманитарной помощи. Так что Резников сказал неправду. Не буду строить догадки, почему. Но это точно не усилит Украину и не поможет нам в сотрудничестве с нашими партнерами. У меня есть претензии к Германии из-за достаточно пассивной позиции, из-за того, что она отказывается не только поставлять оружие, но и блокирует поставки других стран, которым требуется одобрение Германии", – подчеркнул Береза.

Экс-нардеп убежден, что такое заявление Резникова играет против Украины.

"Когда есть подобные моменты, то это повод для углубления работы и для устранения противоречий. Но это не повод говорить неправду и еще больше портить отношения с нашим стратегическим партнером. В этой крайне напряженной ситуации, в которой мы сейчас находимся, подобное поведение власти в любом случае играют против нас. А это недопустимо", – резюмировал Борислав Береза.