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"Оборудование есть, место мы выбрали". Резников сообщил, что Украина будет производить собственные Bayraktar

Резников: Мир развивается в сторону беспилотных самолетов, беспилотных вертолетов, беспилотных танкеток
Резников: Мир развивается в сторону беспилотных самолетов, беспилотных вертолетов, беспилотных танкеток
Фото: mil.gov.ua

Минобороны рассматривает перспективу строительства украинских беспилотных летательных аппаратов типа Bayraktar. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Резников в интервью, опубликованном 31 января в издании LB.ua.

По словам Резникова, украинская армия должна "развиваться в системе подавления, защиты и наблюдения максимально далеко". Поэтому у Минобороны большие надежды на создание беспилотных летательных аппаратов украинского производства.

"У нас огромная потребность в развитии того, что называется "радиоэлектронная борьба" и "радиоэлектронная защита". Мир развивается в сторону беспилотных самолетов, беспилотных вертолетов, беспилотных танкеток, все беспилотное. Идет полная роботизация. Также должны развивать свои беспилотники. У нас есть перспективы строительства Bayraktar уже украинских в Украине. И большая надежда на конструкторское бюро "Луч", которое имеет свою разработку – "Сокол-300", – отметил министр.

Он добавил, что место для завода уже выбрали, необходимое оборудование для производства беспилотников есть.

Резников также призвал предпринимателей заняться производством шлемов и бронежилетов для украинской армии.

"Почему до сих пор никто из крупных бизнесменов не подумал открыть в Украине завод по производству шлемов и мощных бронежилетов натовского образца? Даю реальный запрос: 261 тыс. – численность Вооруженных сил, 45 тыс. – пограничная служба, 45 тыс. – Национальная гвардия, 90 тыс. – Нацполиция. Почти 0,5 млн единиц, не говоря уже о разведке и охранных фирмах. К тому же любой бронежилет за два-три года все равно подлежит замене. Плюс тероборона, плюс резерв. Почему никто это не делает?" – сказал он.

Министр сообщил, что вынужден "отправлять своих заместителей по странам мира, искать тех, кто готов продать большое количество бронежилетов натовского стандарта".

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

19 сентября Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучении персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.

26 октября 2021 года главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. 

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года

31 октября 2021 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что Украина и Турция ведут переговоры по созданию на территории нашей страны мощностей по запуску полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Теги: Украина, армия, вооружение, строительство, бронежилеты, Алексей Резников, беспилотники, Минобороны, ВСУ, Bayraktar
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