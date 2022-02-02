Зеленский: все вооружение, поставляемое западными партнерами в Украину, – для защиты

Зеленский: Мы думаем только о мире. Мы думаем только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем Фото: president.gov.ua

Глава государства сказал, что после оккупации Россией части украинских территорий страна укрепляет обороноспособность.

"Мы фундаментально понимаем, что нам нужно. Я не готов сегодня публично говорить, о чем и с какой страной мы детально договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что все это оружие – это все для защиты. Мы думаем только о мире. Мы думаем только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что у военных есть список того, что необходимо армии.

На фоне скопления российских войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия, Польша и другие государства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 февраля заявил, что Украина продолжит получать оружие от партнеров. По его словам, некоторые страны в процессе определения, какое именно оружие они могут предоставить Украине.

48,3% украинцев считают, что предоставление Украине оружия, а также проведение совместных военных учений со странами – членами ЕС и НАТО помогают сдерживать российскую агрессию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.