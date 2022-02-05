Канада отправила в Украину самолет с военной помощью и инструкторами

"Среди отправленного снаряжения: средства индивидуальной защиты и переноса грузов, а также разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения... Пожертвованное снаряжение включает бронежилеты и разгрузки, бинокли, лазерные дальномеры, металлодетекторы и подзорные трубы", – говорится в сообщении.

На самолете C-177 Globemaster, вылетевшем с базы Трентон, в Украину также прибудут канадские военнослужащие, чтобы "помочь с интеграцией оборудования" и научить украинских военных работать с ним.

"Эти военнослужащие останутся в Украине для проведения дополнительного обучения украинских сил безопасности", – добавили в ведомстве. Отмечается, что самолет с военными и оборудованием отправлен в рамках недавно объявленной Канадой поддержки Украины и расширения операции UNIFIER, тренировочной миссии вооруженных сил Канады в Украине. "Точные места и даты прибытия дополнительных военных в рамках продления и расширения операции UNIFIER не будут разглашаться по соображениям оперативной безопасности", – отметили в ведомстве.