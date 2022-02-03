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Пять стран Запада вложат 1,3 млрд грн в развитие Донбасса

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Первая фаза реализации программы фонда продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит 1,3 млрд грн
Первая фаза реализации программы фонда продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит 1,3 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария, США и Украина 2 февраля подписали меморандум о создании фонда "Партнерство за сильную Украину". Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В церемонии подписания меморандума о создании фонда приняли участие представители пяти государств-партнеров: посол Швеции Тобиас Тиберг, посол Канады Лариса Галадза, посол Швейцарии Клод Уайлд, посол Великобритании Мелинда Симмонс и поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. С украинской стороны документ подписала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Фонд будет заниматься поддержкой долгосрочного развития общин, пострадавших от вооруженной агрессии РФ, предотвращением дальнейшей эскалации и подготовкой к плавной и беспрепятственной социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий.

Предполагается, что первая фаза реализации программы фонда продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит £35 млн (1,3 млрд грн).

"Я буду благодарна каждому, кто присоединится, потому что это партнерский фонд, который только при своем старте имеет 35 млн фунтов для первых проектов, направленных на общины, на их устойчивость, на людей, нуждающихся в поддержке как государства, так и международного сообщества", – отметила Верещук.

Предварительно уже утвержден ряд пилотных проектов, направленных на поддержку наиболее уязвимых общин, усиление гражданско-военного сотрудничества и улучшение энергоэффективности в Луганской и Донецкой областях. На востоке и юге Украины фонд усовершенствует региональные коммуникационные возможности для противодействия дезинформации, а также будет способствовать инклюзивному диалогу. В долгосрочной перспективе фонд будет работать над оптимизацией госуслуг и расширением экономических возможностей, поддерживая реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария, Ирина Верещук, российская агрессия, реинтеграция, война в Украине, Мелинда Симмонс, Лариса Галадза, Кристина Квин, Тобиас Тиберг
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