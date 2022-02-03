Пять стран Запада вложат 1,3 млрд грн в развитие Донбасса

Первая фаза реализации программы фонда продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит 1,3 млрд грн Фото: depositphotos.com

В церемонии подписания меморандума о создании фонда приняли участие представители пяти государств-партнеров: посол Швеции Тобиас Тиберг, посол Канады Лариса Галадза, посол Швейцарии Клод Уайлд, посол Великобритании Мелинда Симмонс и поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. С украинской стороны документ подписала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Фонд будет заниматься поддержкой долгосрочного развития общин, пострадавших от вооруженной агрессии РФ, предотвращением дальнейшей эскалации и подготовкой к плавной и беспрепятственной социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий.

Предполагается, что первая фаза реализации программы фонда продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит £35 млн (1,3 млрд грн).

"Я буду благодарна каждому, кто присоединится, потому что это партнерский фонд, который только при своем старте имеет 35 млн фунтов для первых проектов, направленных на общины, на их устойчивость, на людей, нуждающихся в поддержке как государства, так и международного сообщества", – отметила Верещук.

Предварительно уже утвержден ряд пилотных проектов, направленных на поддержку наиболее уязвимых общин, усиление гражданско-военного сотрудничества и улучшение энергоэффективности в Луганской и Донецкой областях. На востоке и юге Украины фонд усовершенствует региональные коммуникационные возможности для противодействия дезинформации, а также будет способствовать инклюзивному диалогу. В долгосрочной перспективе фонд будет работать над оптимизацией госуслуг и расширением экономических возможностей, поддерживая реинтеграцию временно оккупированных территорий.