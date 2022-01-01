В ОРДЛО проживает порядка 2 млн человек, точно сосчитать невозможно – Верещук

Верещук сказала, что у нее нет точной информации о численности жителей ОРДЛО Фото: minre.gov.ua

"[Сколько там проживает реально людей?] У меня нет таких данных", – заявила она.

Верещук сказала, что точно сосчитать, сколько в ОРДЛО живет людей, невозможно. Приблизительное число, по ее информации, – 2 млн человек.