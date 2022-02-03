2 февраля на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

"За прошедшие сутки [...] со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в среду открывали огонь в районе населенных пунктов Талаковка (из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов), Пески (из ручных противотанковых гранатометов) и Водяного (из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов), а также с помощью беспилотника сбросили выстрел ВОГ-17 возле контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово".

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в пресс-центре.

3 февраля по состоянию на 7.00 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

1 февраля боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины.